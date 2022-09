Nadie medianamente pensante puede considerar que Cristina Fernández de Kirchner tiene otra agenda que no sea su impunidad. Descontando que recibirá el veredicto de culpable en las tres instancias de la causa “Vialidad” (y probablemente en otras también), la vicepresidente está dispuesta a llevarse puesta la República con tal de no ser condenada, aunque su edad le permita acceder a la prisión domiciliaria. El kirchnerismo va por la Corte Suprema de Justicia a todo o nada y la votación que se dará en ambas cámaras con el proyecto que empezó a tratarse hoy en el Senado dirá si Argentina termina con una dictadura como el chavismo o si logra sobrevivir a la pesadilla populista actual.

Por estas horas se está discutiendo en la Cámara Alta la propuesta de modificación del máximo tribunal de Justicia, que hasta el momento está compuesto por cuatro ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti.

Denunciando que se trata de una corporación, los senadores kirchneristas hoy lograron conseguir el quórum para el proyecto de ampliación de la Corte: dicen que tiene que ser más grande, más federal y que la mitad de las integrantes deberán ser mujeres. Con la impunidad de esos insólitos argumentos, el bloque del Frente de Todos logró conseguir que se inicie el debate, ya que dos senadores “peronistas no kirchneristas” brindaron el número mágico de los 37 presentes para sesionar.

Como era de esperar, Juntos por el Cambio y los diputados liberales ya dijeron que no piensan acompañar la iniciativa del oficialismo bajo ningún punto de vista. Habrá que ver que hacen los legisladores de izquierda y la actitud de los “peronistas no K”, tan abiertos siempre a dar quórum y a negociar cuestiones que terminan otorgándole al kirchnerismo la mayoría automática propia que no tiene.

En esta discusión, a Argentina se le va la vida. Si se llevan puesta a la Corte Suprema de Justicia, se llevan puesta la división de poderes. En el epílogo de la primera etapa del kirchnerismo, el ala dura que responde a CFK propuso una reforma constitucional para habilitar la reelección indefinida. La ciudadanía frenó el proyecto con masivas movilizaciones en todo el país y se tuvieron que ir en 2015. A diferencia de Venezuela, Argentina pudo vencer al populismo en las urnas, pero el macrismo y su programa ambiguo le dio al kirchnerismo un segundo capítulo. En los próximos meses se darán todas las discusiones y Cristina Fernández de Kirchner puede quedarse sin nada o condenada…o con la suma del poder público.