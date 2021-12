Los medios confirmaron que cayó la bolsa y que subió el dólar. Sin embargo, las noticias hablan de lo que ocurre del otro lado de la cordillera. Entre el resultado de las elecciones y el discurso incendiario de anoche de Gabriel Boric, Chile comienza a transitar las predecibles horas oscuras del abandono del modelo económico exitoso elegido hace cincuenta años.

Como era de esperar, la política argentina no tardó en reaccionar, y si había algo más predecible que el lunes negro en los mercados chilenos, eso era la celebración del kirchnerismo. Alberto Fernández fue un poco más lejos que el saludo protocolar en su comentario de Twitter y llamó a poner “fin a la desigualdad en América Latina”, tras la victoria de Boric.

Quiero felicitar a @gabrielboric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en America Latina. pic.twitter.com/tsiiNP223B — Alberto Fernández (@alferdez) December 19, 2021

El que hizo el paralelismo entre el próximo gobierno chileno y el actual argentino fue el diputado liberal José Luis Espert. El economista compartió el discurso del presidente electo y agregó que se trata de “kirchnerismo a full”.

Kirchnerismo a full. Así les va a ir a nuestros hermanos chilenos. https://t.co/QTM1p2X4c7 — Jose Luis Espert (@jlespert) December 20, 2021

Pero en la oposición argentina, no todas las voces fueron en el mismo sentido. El intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, saludó y festejó al pueblo chileno tras los comicios, como si se tratara de una elección más, sin reparar en el desastre que se avecina. Los seguidores antikirchneristas en las redes le hicieron sentir el descontento. “Celebrás al comunismo”, le señaló un usuario.

Felicitaciones a todos los chilenos por la jornada democrática. Los mejores deseos para el presidente electo @gabrielboric y la esperanza de que Argentina y Chile sigan trabajando en conjunto para el bienestar de las dos naciones. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 20, 2021

Pero las expresiones del intendente capitalino no fueron las que estuvieron más “a la izquierda” dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. La diputada nacional Margarita Stolbizer dijo que a Boric lo llevó a la presidencia “la conciencia del Nunca Más”, en clara alusión al candidato derrotado, José Antonio Kast.

El ejemplar proceso electoral de Chile, la convivencia política, la necesidad de renovación y la conciencia del Nunca Más llevaron a Gabriel Boric a la Presidencia de la Nación. Auguramos a nuestro país hermano un gran presente y mejor futuro. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) December 20, 2021

El único que se animó a dejar de lado lo políticamente correcto dentro de Cambiemos fue Ricardo López Murphy. El legislador, que fue una de las voces cantantes en la sesión donde la oposición le negó el presupuesto delirante que presentó el oficialismo, recordó que Boric llega “con el Partido Comunista”. Para el economista liberal esto debería ser un llamado de atención para la región y un incentivo para vencer al kirchnerismo en 2023.

Junto a @gabrielboric el partido comunista llega al gobierno de Chile. Esto es un preocupante llamado de atención para nuestra región. Más que nunca debemos consolidar una fuerza arrolladora para recuperar la Argentina en 2023. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) December 20, 2021

“Una noticia verdaderamente espantosa”

Javier Milei no anduvo con vueltas a la hora de analizar los resultados de los comicios en Chile y aseguró que lo ocurrido este domingo es “una noticia verdaderamente espantosa”. El diputado liberal argentino también manifestó que Boric no sabe cómo funciona la economía de mercado que critica y que sus opositores no son de “extrema derecha”.

Por su parte, la izquierda dura celebró la derrota de Kast, pero evitó festejar o incluso nombrar a Boric. El común denominador de los referentes trotskistas fue «marcarle la cancha» al presidente electo, con la solicitud de la liberación «inmediata» de los detenidos tras los desmanes de 2019.