Dentro del futurismo que ha provocado la situación actual que vive la humanidad, se suman los abortos por telemedicina.

La Administración Biden ha tomado una decisión paradójica. Aprovechó la misma cuarentena que ha paralizado al mundo entero, por el temor a perder la vida, para permitir abortos sin supervisión médica.

Según la nueva política temporal de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), a los pacientes se les podrá recetar mifepristona, una píldora abortiva, mediante una cita de telemedicina y luego recibir sus dosis por correo, con el fin de reducir el riesgo de infección por coronavirus.

Janet Woodcock, la comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos, compartió los cambios el lunes en una carta al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

De acuerdo con Guttmacher Institute, el mayor instituto de investigación proaborto, se estimó que el 60 % de los pacientes elegibles optan por la píldora abortiva en lugar de otros métodos.

La nueva política es una revocación de la medida del expresidente Donald Trump, quien exigía que las pacientes recojan sus píldoras abortivas en persona.

Biden también encaminó el uso de ciertos fondos federales para abortos, lo cual podría interpretarse como una atentado contra la libertad de conciencia y también religiosa. Pues usa parte de los impuestos de los ciudadanos para una práctica a la cual se oponen.

NEW: Biden administration begins to undo Trump changes to family planning program that prevented clinics referring abortions from receiving federal funding https://t.co/2BhnJrojOQ pic.twitter.com/uWUKgrMySz

En lugar de resguardar la vida, frente a una situación que se presenta como urgente, como es la pandemia del coronavirus, donde cerca de tres millones de personas han perdido la vida a nivel internacional, el gobierno demócrata da vía libre a la práctica que más muertes ha causado en el mundo.

Solo en el 2020 se estima un total de 42,7 millones de muertos por aborto en el planeta.

En el caso de EE.UU., el último registro completo es del 2018. El CDC calcula que hubo 619.591 abortos en dicho año.

Considerando que el coronavirus se propagó mundialmente desde marzo del 2020, la cifra rige hace poco más de un año. En ese lapso más de 578.000 personas han perdido la vida por el virus, menos víctimas fatales que por causa del aborto en un año.

Ahora habrá una «pérdida catastrófica de vidas por correo», según Students for Life, Estudiantes por la Vida. Advierten que el aborto por telemedicina conducirá a más abortos y que la falta de atención en persona será más peligrosa para las pacientes.

Incluso simpatizantes del Partido Demócrata han reclamado por esta medida:

Women deserve real healthcare and should give full consent to their decisions.

Having an in-person visit with a doctor helps ensure that a woman is fully informed about a life changing decision.

This protection is no longer granted.

— Democrats for Life (@demsforlife) April 13, 2021