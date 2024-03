Sin el más mínimo disimulo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro avanza con su propósito de cerrar este lunes 25 de marzo el lapso de postulación de candidaturas impidiendo la inscripción de Corina Yoris, abandera de la Plataforma Unitaria, así como de cualquier aspirante que pretenda postularse mediante las únicas dos tarjetas de la coalición opositora que supuestamente fueron habilitadas: Mesa de Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

La candidata presentada por María Corina Machado el viernes ante el país como representante de los partidos de la unidad denunció este lunes en la mañana que “no es el nombre de Corina Yoris, es a través de las tarjetas que no se puede acceder al CNE”. De esta manera expuso la maniobra del régimen de consumir el tiempo con aparentes problemas técnicos que no han afectado a los nueve falsos opositores inscritos y mucho menos a Nicolás Maduro.

“No solamente son los derechos de Corina Yoris que están siendo conculcados, sino también son los derechos de los partidos políticos a ofrecer una candidatura que represente esa unidad y también negar los derechos de los venezolanos de postular y elegir a los candidatos que quieren elegir”, señaló Yoris.

#EnVivo | "Esto es un problema que tiene que ver con el nombre de cualquiera que se quiera inscribir porque las tarjetas de la MUD y UNT no se pueden introducir en el sistema. Si me niegan el derecho a mí, te lo niegan a ti": @yorisvillasana.#VPItv aquí: https://t.co/TGZjGuecxx pic.twitter.com/1KyutdQP4q — VPItv (@VPITV) March 25, 2024

“Las tarjetas de la MUD y la tarjeta de UNT no tienen acceso al sistema. Hemos hecho todos los intentos. Hemos agotado todo. Las tarjetas no son aceptadas por el sistema”, denunció Corina Yoris sin que haya respuesta del CNE, cuya directiva está integrada por dos rectores que supuestamente representan a dos partidos de la Plataforma Unitaria: Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Adicionalmente, Corina Yoris aprovechó de aclarar que no tiene doble nacionalidad, como se intentó hacer creer desde las filas del régimen el fin de semana y que no hay razón alguna para impedir su postulación. “Yo no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto”. Y a esto agregó que ella no es la sustituta de María Corina. “Yo estoy representando la unidad de los partidos políticos”. Una unidad que calificó como “perfecta”.