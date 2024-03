El régimen de Nicolás Maduro continúa obstruyendo todas las vías para la participación de la oposición en las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio. No conforme con mantener inhabilitada a la indiscutible ganadora de las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado, y haber desplegado una brutal persecución contra todo su entorno cercano para dejarla sin opciones a la hora de definir el destino de su candidatura, la Plataforma Unitaria no ha podido ingresar al sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) para proceder con la postulación, ya que los únicos dos partidos habilitados de la coalición opositora tienen restringido el acceso.

Así lo denunció la líder de la oposición cuando casi finalizando el primer día del corto periodo de postulaciones, que culmina el lunes 25, había sido imposible cumplir con este paso. “A esta hora, 5:00 p.m. del 21 de marzo de 2024, a casi 12 horas después de iniciado el proceso, les informo que las únicas dos tarjetas de la unidad democrática hábiles para postularme ante el CNE (MUD y UNT), no tienen acceso al sistema para hacerlo”.

Alerta A esta hora, 5pm del 21 de marzo de 2024, a casi 12 horas después de iniciado el proceso, les informo que las únicas dos tarjetas de la unidad democrática hábiles para postularme ante el CNE (MUD y UNT), no tienen acceso al sistema para hacerlo. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 21, 2024

Otra maniobra: inhabilitar partidos

Cabe recordar que un total de 16 partidos políticos no superaron las “revisiones” del CNE para ser autorizados para postular candidatos para las presidenciales y solo Un Nuevo Tiempo (UNT) y Mesa de Unidad Democrática (MUD) están habilitados de la docena de organizaciones políticas que conforman la opositora Plataforma Unitaria.

El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, explicó que era importante aclarar si no se está admitiendo la candidatura de María Corina Machado –como era previsible– al momentos de postularla estos partidos o si en efecto las dos organizaciones autorizadas para postular no pueden ingresar al sistema. Acto seguido agregó que los representantes de UNT y MUD confirmaron lo segundo: “El sistema refleja que no están autorizados a postular”.

En el caso de la denuncia de María Corina Machado hay que diferenciar entre que los autorizados a postular por la MUD y UNT no pueden acceder al sistema del CNE, de los autorizados a postular intentan presentar la candidatura de Machado y el sistema no la admite. — Eugenio G. Martínez (@puzkas) March 21, 2024

La perversa estrategia de la dictadura

De esta manera, el organismo electoral al servicio de la dictadura estaría impidiendo que la oposición pueda postular su candidatura al negar el acceso al sistema a los únicos dos partidos que, en teoría, estaban autorizados para hacerlo.

Es importante acotar que luego de realizarse una postulación en el sistema, la Junta Nacional Electoral dispondrá en 48 horas si la admite o no. Si es inadmitida, se puede presentar entonces otra candidatura, pero si esta es rechazada luego de finalizado el plazo de postulaciones el lunes entones el CNE no permitirá una nueva postulación, alegando que esta sería extemporánea.

Con las trabas puestas a las tarjetas de UNT y MUD ya se ha consumido el primer día de postulaciones, quedando solo cuatro días. El tiempo corre y la estrategia de la tiranía parece ser la misma que aplica en los consulados y embajadas para impedir que los venezolanos en el exterior se inscriban en el registro electoral: dilatar el proceso hasta que venza el plazo y dar por cerrada dicha etapa.