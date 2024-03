La propuesta de Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente en Colombia si el Congreso no aprueba sus polémicas reformas tiene grandes limitaciones. Ajustándose a los mecanismos establecidos en la Constitución, el mandatario colombiano no contaría ni con el tiempo ni con el músculo político para lograr en lo que le queda de mandato aprobar una nueva carta magna. Es por eso que el abogado y columnista Bernardo Henao advierte en conversación con PanAm Post sobre los peligrosos atajos que podrían derivar en lo que él llama una constituyente “subversiva”.

¿A qué se refiere? Se trataría, según su análisis, de una iniciativa enmarcada dentro de los diálogos con el ELN y las “disidencias” de las FARC que seguiría el mismo camino del plebiscito de 2016 que pese a haberlo perdido, el entonces presidente Juan Manuel Santos logró habilitar por otra vía el acuerdo de paz firmado en La Habana.

“Yo creo que Petro está pensando algo similar y creería que a través de esos diálogos que está adelantando con el ELN y con las ‘disidencias’ de las FARC y con todos los grupos al margen de la ley en su manifestación de paz total, pretenda ir a busca esa clase de reformas y a través de esos diálogos buscar pactar, no sé si la propia reelección –porque la reelección está prohibida en este momento– sino quizás más bien pretenda es hacer que estos grupos en apoyo a sus teorías busquen o alargarle el periodo o alguna otra figura similar, porque por la vía normal dudo mucho que lo vaya a conseguir”.

Justamente este lunes, en una entrevista con El Tiempo, Gustavo Petro aseguró que la constituyente que propone no es para buscar la reelección. ¿Se le puede creer? No hay que olvidar que durante la campaña prometió que no convocaría a una constituyente. En este sentido, Bernardo Henao recuerda que “Petro es un mentiroso”. Sin embargo, también pone sobre la mesa la posibilidad de que la propuesta de la constituyente sea un elemento para distraer a la opinión pública ante las investigaciones abiertas en su contra por violación de los topes de la campaña. “Él está cada vez más cerca de tener que ir a responder a ese juicio por indignidad que cualquier otra cosa, y yo creo que eso lo tiene por completo descompuesto”.