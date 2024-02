Siguiendo los pasos de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tomó partido en el conflicto entre Israel y Hamás, que estalló el 7 de octubre con el ataque perpetrado por el grupo terrorista palestino a territorio israelí en el que murieron más de 1200 personas. Las similitudes son varias. Lula, al igual que Petro, acusó a Israel de “genocidio”, comparó al Estado judío con el nazismo y despertó la simpatía de Hamás al ponerse abiertamente del lado de los islamistas. Sin embargo, hay una diferencia. En Colombia no hubo consecuencias más allá de críticas aisladas de las más importantes figuras de oposición. En cambio en Brasil el tema está cohesionando a los opositores y se vislumbra una respuesta institucional en bloque mediante una solicitud de impeachment a Lula.

Al menos 33 parlamentarios firmaron ya este domingo el pedido que recuerda la abrupta salida del poder de Dilma Rousseff en 2016 cuando el Senado aprobó un juicio político en su contra. Según reseña la prensa brasileña, legisladores de oposición decidieron presentar una solicitud de impeachment contra Lula en la Cámara de Diputados, con Carla Zambelli –del Partido Liberal en el que milita el expresidente Jair Bolsonaro– liderando el proceso.

El pedido se fundamenta en el artículo 5 de la Ley de los Crímenes de Responsabilidad, que establece que haber cometido “acto de hostilidad contra una nación extranjera, expuesto a la República a peligro de guerra o comprometido la neutralidad” son posibles causales para la pérdida del mandato. En este sentido, la diputada federal, Bia Kicis, también del Partido Liberal, anunció que tanto ella como otros parlamentarios están “preparando un pedido de impeachment contra Lula debido a sus actitudes hostiles contra el Estado de Israel”.

Eu e alguns parlamentares estamos preparando 1 pedido de impeachment do Lula,com base nas suas atitudes hostis ao Estado de Israel.A Câmara e o Senado devem fazer a sua parte, é inadmissível o vexame a que Lula está submetendo o Brasil, país que tanto contribuiu para a fundação… https://t.co/U1dp13pZFA

Acto seguido, Zambelli publicó en su cuenta de X los nombres de los 33 parlamentarios que ya habrían firmado la solicitud, agregando que la posición que asumió en las últimas horas el mandatario brasileño frente al conflicto entre Israel y Hamás “puede traer serías consecuencias para el pueblo brasileño”. De hecho, las principales entidades israelitas en Brasil condenaron este domingo las declaraciones de Lula y lo acusaron de “ofender la memoria de las víctimas del Holocausto” al abandonar con su posición “la tradición de equilibrio y búsqueda de diálogo de la política exterior brasileña”.

Entrei com pedido de impeachment de Lula, nos termos do artigo 5º da Lei 1.079/50, em conjunto com outros parlamentares.

Até agora já foram colhidas as seguintes assinaturas:

1. Carla Zambelli

2. Julia Zanata

3. Delegado Caveira @DelegadoCaveira

4. Mario Frias… pic.twitter.com/tfngkhnS4S

— Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 18, 2024