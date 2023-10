Mantener un posición neutral frente al conflicto entre Israel y Palestina resulta difícil. Algunos países lo han intentado, pero no es el caso de Colombia. Gustavo Petro ha opinado más de lo permitido por la diplomacia de una nación ajena a la histórica disputa que trasciende lo territorial. Se trata de una pugna de más de 2000 años que tiene un origen religioso, donde líderes de la izquierda latinoamericana buscan ganar protagonismo fijando posición desde el desconocimiento y la irresponsabilidad. Así, apelando a la premisa simplista que sentencia que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, el fallecido dictador venezolano, Hugo Chávez, buscando provocar a Estados Unidos –principal aliado del pueblo judío–, se atrevió a gritar públicamente: “Maldito seas, Estado de Israel”. Hoy, su sucesor, Nicolás Maduro, y su discípulo colombiano, Gustavo Petro, simplemente siguen sus pasos.

La relación entre Venezuela y Estados Unidos no es la mejor. Las sanciones impuestas desde hace cinco años por la Administración de Donald Trump elevaron la tensión, pero el distanciamiento se inició desde la llegada del chavismo al poder. El caso de Colombia es distinto. EE. UU. ha sido el principal aliado comercial y en materia de lucha contra el narcotráfico. Ahora Petro está poniendo en riesgo la estrecha relación del país sudamericano con la primera potencia mundial por su absurda posición pro Palestina que parece extender al grupo terrorista Hamás al evitar condenarlo. El llamado de atención desde Washington no se hizo esperar, asomando un choque diplomático que podría escalar si se mantiene el silencio cómplice en la Casa de Nariño en la medida en que avanza el conflicto en el Medio Oriente.

EEUU pide a Petro condenar a Hamás

La embajadora especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, Deborah Lipstadt, fue la encargada de manifestar la molestia e instar al jefe de Estado colombiano a corregir su postura. “Nos sorprendió ver al presidente colombiano @petrogustavo comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes”, escribió en su cuenta de X (ante Twitter). Y para que no quedara duda que se trata de una inconformidad oficial respaldada por la diplomacia estadounidense en su conjunto, la Embajada de Estados Unidos en Colombia compartió el mensaje en español en su cuenta de la misma red social.

–@StateSEAS: Nos consterna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por los crueles… https://t.co/SP5sUuEnyb — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 12, 2023

El sangriento ataque del grupo terrorista Hamás en territorio israelí el fin de semana ameritaba una condena, incluso de quienes defienden la causa palestina. El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, descendiente de palestinos, lo hizo. Vale acotar que todos los milicianos de Hamás son palestinos, pero no todos los palestinos pertenecen a Hamás. De hecho, la mayoría de quienes viven en Cisjordania no se identifican con los radicales que controlan la Franja de Gaza.

Petro, un referente para Hamás

Sin embargo, el mandatario colombiano no hace esta diferenciación. Sin tener velas en ese entierro –como reza un refrán popular– se ha puesto de parte de uno de los bandos hoy en guerra. Pero no es la autoridad palestina la que ha asumido el protagonismo de este nuevo capítulo del conflicto sino Hamás. Por lo tanto, al arremeter abiertamente contra Israel y no condenar el ataque terrorista, Petro se está poniendo del lado de Hamás. Tanto así, que el exguerrillero del M-19 se ha convertido en referente para este grupo.

“Presidente de Colombia, Gustavo Petro: la única manera de que los niños israelíes puedan dormir en paz es que los niños palestinos también duerman en paz”, se lee en un mensaje compartido esta semana en un canal de Telegram que se identifica como del grupo terrorista Hamás. Se trata de la misma cuenta en la que se comparten fotografías de civiles masacrados e imágenes de niños asesinados por estas milicias del radicalismo islámico palestino.

Que una organización terrorista como Hamás cite al presidente de Colombia por simpatía, es motivo de vergüenza https://t.co/ziw9T9wrvm — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 10, 2023

Por el mismo camino de Venezuela

La obsesión de Gustavo Petro con el conflicto entre Israel y Palestina es más que notoria. A pesar de la distancia geográfica y cultural, el mandatario colombiano ha hecho desde el sábado al menos 100 intervenciones sobre el tema en la red social X, incluyendo publicaciones propias, mensajes compartidos y respuestas a otros usuarios, según un balance realizado por El Colombiano. Esta cifra equivale a 60 % del total de sus intervenciones en esta plataforma (165) entre el sábado y el martes, es decir, al menos tres de cada cinco tuits de Petro en este periodo han tenido que ver con la guerra entre israelíes y palestinos que desató Hamás.

La posición de Petro a favor de Palestina –que no es nueva– ameritaba al menos ser matizada, diferenciando al pueblo palestino y la autoridad palestina del grupo terrorista Hamás. En ese escenario, Estados Unidos –principal aliado de Israel– podría haber respetado la postura del Gobierno colombiano, tomando en cuenta que otros líderes de izquierda en la región, como Andrés Manuel López Obrador en México, ha sido criticado por la oposición por su “tibieza” al respecto, pero ha evitado hacer señalamientos directos como los del mandatario colombiano, que se asemejan más a los de su aliado venezolano, Nicolás Maduro, lo cual no es una buena señal para Colombia, considerando la deteriorada relación de Caracas con Washington y las consecuencias que esto ha significado para la economía.