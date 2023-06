Las marchas que se realizaron este martes en Colombia y algunas ciudades en el exterior mostraron un enorme descontento en contra del Gobierno de Gustavo Petro por distintas razones: las reformas que impulsa el Ejecutivo, los recientes escándalos que llevaron a la destitución de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y las amenazas del jefe de Estado a la libertad de expresión. De esta manera, la oposición no solo mostró su músculo en las calles sino que además la jornada terminó con la celebración de una dura derrota para Petro en el Congreso.

Mientras miles de manifestantes comenzaban a retirarse de una abarrotada plaza de Bolívar de Bogotá, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se hundía la reforma laboral, uno de los principales proyectos del oficialismo. Esto quiere decir que queda archivado al no lograr pasar a primer debate antes de la culminación del primer periodo de sesiones legislativas.

🇨🇴 📹 | #PanAmPost presente en #LaMarchaDeLaMayoria hoy #20Jun desde Bogotá. 👉 Miles de colombianos expresan su rechazo a las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro , así como también a las recientes amenazas contra la libertad de expresión. 👉 Comenta y… pic.twitter.com/WbxOkJ1bh3 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 20, 2023

Petro asume su derrota

Aunque el presidente Gustavo Petro anunció que convocará a sesiones extraordinarias para intentar aprobar sus polémicas reformas, en el caso de la laboral parece haber asumido su derrota, considerando que de acuerdo con la ley quinta de 1992, los proyectos que no tengan un primer debate antes del cambio de legislatura, se hunden.

Así parece haberlo asumido Petro en su cuenta de Twitter apenas se conoció que tras haberse aplazado este martes su discusión en tres oportunidades, a primeras horas de la tarde finalmente se levantó la sesión por falta de cuórum.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”.

El hundimienho de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2023

Oposición celebra por partida doble

Quienes salieron este martes a las calles con banderas, pitos, pancartas y gritando consignas contra el mandatario izquierdista y sus propuestas, regresaron a sus casas con la satisfacción de saber que una de sus exigencias fue escuchada.

La oposición celebra este martes por partida doble. El cuórum que faltó en la Cámara sobró en las calles. El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe, destacó que “el hundimiento de la reforma laboral es un gran éxito para Colombia”, sin dejar de vincular las dos noticias que hoy acaparan titulares en la prensa local: “La gente se movió y la reforma se hundió”.

🚨La gente se movió y la reforma se hundió. El hundimiento de la reforma laboral es un gran ÉXITO para Colombia. pic.twitter.com/PfTH1eIbPA — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 20, 2023

La reforma laboral había encendido las alarmas por varias razones. En ella se plantea acabar con los contratos de prestación de servicios, se contempla incrementar el recargo dominical de 75 % a 100 % y establece que los contratos a término fijo serían por máximo tres años, lo que según el Banco de la República podría generar el despido de más de 450.000 trabajadores por el aumento de costo para las compañías que implican estos cambios.

Sesiones extraordinarias: la tabla de salvación del Gobierno

Pero esta no es la única derrota que ha sufrido Petro en el Congreso. Hace un par de meses tuvo que retirar la reforma política por falta de apoyo incluso dentro de su propia bancada. Además, la reforma pensional y la reforma a la salud siguen sin ver luz. Aunque estas son las dos grandes apuestas que aún le quedan al Ejecutivo, la falta de consenso y la ruptura dentro de la coalición de gobierno han postergado las discusiones.

La convocatoria a sesiones extraordinarias parece ser la tabla de salvación de un gobierno que no logra cumplir con ninguna de las promesas de campaña que hizo a sus electores. El mandatario izquierdista ha intentado imitar la fórmula chavista de trasladar el debate a las calles, pero no ha conseguido superar la capacidad de convocatoria de la oposición, que este martes se expresó incluso con mayor contundencia que en las manifestaciones anteriores.

“El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”, dijo Petro para intentar matizar una dura derrota que no logró evitar. Que la reforma laboral se hundiera el mismo día que miles de manifestantes salieron a protestar contra el gobierno en todo el país representa para la oposición una doble victoria que hace ver aún más débil a una administración que en menos de un año aún no pasa la página de su mayor crisis política.