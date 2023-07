Javier Milei, crece como la espuma, y los políticos profesionales tienen un temor tremendo de perder sus privilegios. Cuándo no te acompañan los datos y en el debate de ideas no ganarás nunca, es típico ir contra la persona. Eso están haciendo contra el economista libertario por todos los medios.

Milei es un personaje, no hay dudas, es excéntrico, pero no es ladrón y tampoco corrupto. Su gran pecado es querer muchísimo a su hermana Kari, tener perros, practicar el sexo tántrico o hacer charlas por el mundo y cobrar por eso. Con esto pretenden bajarlo de la carrera presidencial. ¿Es subestimar mucho a los argentinos?

Incluso han trabajado en hacer hablar a unas personas que se vendieron los cupos, sin prueba alguna. Ponen a los quedaron fuera de las listas y les dan tribuna para pegarle a Javier.

Han empezado a cuestionar porque no tiene pareja estable, el nombre de sus perros. También al ser contrario al aborto, dicen que no es liberal y en el mismo liberalismo no hay única mirada sobre el aborto.

Si nos basamos en la definición del brillante profesor Benegas Lynch (h) el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo sin lesión de terceros, donde el uso de la fuerza será solo con carácter defensivo y jamás ofensivo. Muchísimos que abrazamos las ideas de libertad vemos claramente una lesión a terceros brutal en el caso del aborto.

Y por último, su comparación con Trump y Bolsonaro, los grandes enemigos del progresismo y la prensa. Trump es un líder carismático, multimillonario y bastante brillante y Bolsonaro es un exmilitar. Muy liberal en lo económico y muy conservador en lo moral.

Javier Milei es un intelectual, economista, profesor y escritor. Lo une a Bolsonaro y Trump, la batalla contra el socialismo. Javier es liberal en lo económico y en lo cultural o lo moral, respetando siempre la vida.

Ahora el problema de la Argentina es económico (inflación, crecimiento y pobreza). Milei tiene un plan económico contundente. ¿Será la relevante si práctica o no el sexo trantico para combatir la inflación? ¿Cuál es el problema que hable con sus perros en el crecimiento económico? ¿Aumentará la pobreza si la hermana fuera la Primera Dama? Los tiene ” locos” que ya no saben que inventar.