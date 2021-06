Fuera de la Circunvalación de D.C., los capitolios estatales y los ayuntamientos, los burócratas reciben algo menos que adulación de los ciudadanos. Y los libertarios suelen liderar el coro. Pero algunos funcionarios son necesarios. Un libertario que reconoció esto hace tiempo fue Leonard Read, en «The Worrycrats», parte de su obra de 1972 To Free or to Freeze.

Incluso cuando el gobierno se limita a codificar los tabúes, invocar una justicia común y mantener la paz, hay… un personal operativo: una burocracia… [que sigue] procedimientos.

En otras palabras, incluso una nación de «leyes y no de hombres» necesita algunas personas que hagan cumplir las leyes que hay, aunque esas personas a menudo tendrán incentivos mucho peores en sus determinaciones burocráticas que en sus relaciones privadas (por eso los fundadores de Estados Unidos estaban tan interesados en vigilar cuidadosamente su comportamiento).

Sin embargo, a pesar de la necesidad de que algunos burócratas defiendan leyes legítimas, algunos merecen claramente nuestra desconfianza. Read los llama «preocupados».

Los preocupados… son una raza especial de burócratas totalitarios que surgen rápidamente a medida que la sociedad se socializa. Estas personas se ocupan de nuestra salud, educación, bienestar, seguridad de los automóviles, consumo de medicamentos, dieta y demás. Los preocupados hoy en día superan a cualquier otro profesional en la historia, tan rápido han proliferado.

¿Por qué deberíamos desconfiar de ellos?

Las actividades de estos preocupados no se parecen en absoluto a una operación de libre mercado. La libertad en las transacciones no tiene cabida en este procedimiento político. Los ciudadanos están obligados a pagar a estos preocupadores profesionales, quieran o no sus servicios. Una operación no gubernamental de naturaleza similar se llamaría raqueta.

Cuestiono la conveniencia de que nos obliguen a pagar a los preocupados para que se preocupen por nosotros. Ya nos preocupamos bastante por nosotros mismos sin tener que pagar para que nuestras preocupaciones se multipliquen.

¿Cuáles son las pruebas de la de burócratas que quieren que nos preocupemos más?

Obsérvese la masiva difusión de los preocupados —por la televisión, la radio y la prensa— sobre el cáncer de pulmón, la insuficiencia cardíaca, el mercurio, los arándanos, los ciclomatos, los cinturones de seguridad, los comestibles, etc. A menos que uno vea a través de todos estos consejos orales y verbales no solicitados, va a estar innecesariamente preocupado… los miedos y preocupaciones ordinarios se multiplican sustancialmente… [pero] el miedo y la preocupación son amenazas mucho más mortales que todas las cosas de las que los preocupados pretenden protegernos.

¿Qué calificativos tienen los preocupones para ser más eficaces que nosotros? Poco más que un exceso de confianza en sí mismo, reforzado por la ignorancia de las enormes diferencias entre los individuos.

¿Están estos salvadores políticos realmente preocupados por tu bienestar y el mío? En realidad, no saben que tú o yo existimos… ¿Qué…[saben] sobre lo que es bueno o malo para mí… ¿Cuál es su competencia…? no son expertos cuando se trata de tu bienestar o del mío.

Supongamos que estos preocupados son los médicos y científicos más avanzados del mundo. ¿Sabrían ellos lo suficiente de lo que es perjudicial o útil para usted o para mí como para justificar que se nos imponga esta información o se nos atemorice al respecto?

Los individuos varían mucho… ¡no hay una persona promedio!

No me importa quién se siente detrás del escritorio de los preocupados… Prescribir y presidir a 200 millones de individuos distintos y únicos no es más competencia del hombre que… dirigir el Universo. Contrariamente a la doctrina socialista, somos seres discretos, no una masa, un colectivo.

De hecho, las personas que se preocupan por nosotros pueden estar socavando nuestra salud y bienestar.

Hay] muchas ilustraciones de cómo se acelera la muerte a través de los miedos, las ansiedades, la rabia, las preocupaciones… Los desahogos de los preocupados tienden a multiplicar nuestras tensiones, ansiedades, preocupaciones… literalmente nos asustan hasta la muerte.

Eso no significa que no haya un papel para el gobierno con respecto a nuestra salud, pero el papel es esencialmente el mismo, en lugar de multiplicarse en comparación con otras áreas de la economía.

Idealmente, hay un papel para el gobierno con respecto a la salud, la educación, el bienestar. Ese papel es el de inhibir la tergiversación, el fraude, la violencia, la depredación, ya sea por parte de los médicos… o de otros. Nada de etiquetas falsas. Nada de imposiciones coercitivas a nadie!…todos deberíamos tener prohibido perjudicar a los demás. Las acciones que perjudican a los demás —no lo que uno hace a sí mismo- definen los límites del problema social y del ámbito gubernamental.

Los americanos se enfrentan ahora a un entramado aún más amplio de agencias ejecutivas federales, mandatos, reglamentos, zares, etc., que cuando Read escribió (hace poco menos de 50 años). Esas burocracias albergan ahora falanges de preocupados que inhiben las opciones que los individuos y los grupos tomarían en busca de su propio crecimiento, realización y bienestar, según ellos, infringiendo nuestro derecho a elegir cómo vivir nuestras vidas, siempre que no violemos los mismos derechos de los demás.

Mucho de lo que hacen los preocupados interfiere en las decisiones individuales y en los acuerdos mutuos con respecto al riesgo. Intentan asustarnos para que cumplamos «voluntariamente» con lo que ellos deciden que es bueno para todos nosotros, a pesar de la enorme variedad de preferencias, circunstancias, historiales de salud, etc., entre nosotros. Si no lo consiguen, se empeñan en anular por la fuerza lo que elegiríamos porque, aunque no nos conozcan en absoluto, supuestamente «saben más».

No es difícil ver cómo estas regulaciones bienhechoras perjudican nuestra salud económica. ¿Qué pasaría si la minería, la tala de árboles, la conducción de taxis, etc., estuvieran enormemente restringidas porque son «demasiado arriesgadas», a pesar de que la gente decide asumir esos riesgos voluntariamente? Del mismo modo, ¿no están expuestos a elevados riesgos el personal de policía y de bomberos, el personal sanitario, etc.? ¿Debemos prohibir esos trabajos? Las respuestas se encuentran en las preguntas. Aunque hay grandes diferencias en los riesgos de muchas profesiones, eso no justifica que se anule la decisión de los adultos de asumir esos riesgos.

También nos enfrentamos a restricciones e imposiciones justificadas por el riesgo que en realidad pueden imponer mayores riesgos en otros ámbitos. Un buen ejemplo son las políticas de pacificación del tráfico, que pueden aumentar las muertes por infarto más que reducirlas, al provocar una congestión que ralentiza los tiempos de respuesta de los vehículos de emergencia. Pero hay muchos más.

Entre ellas se encuentran también muchas políticas «verdes» que aumentan otras formas de contaminación y riesgos ambientales, como los parques eólicos (por ejemplo, la eliminación de las palas o las enormes emisiones de carbono del cemento necesario) o los sistemas de respaldo de baterías, los mandatos de vehículos eléctricos, etc. (por ejemplo, con el cobalto y los metales de las tierras raras), o incluso acabar con los proyectos de oleoductos, trasladando el transporte de petróleo a camiones con mucha más contaminación y riesgo de daños ambientales. Las regulaciones de la FDA que retrasan indebidamente los medicamentos que salvan vidas en nombre de la seguridad entran en la misma categoría. Del mismo modo, los esfuerzos que obligan a aumentar los costes de la energía reducen la producción económica y los ingresos, reduciendo los recursos disponibles para mejorar nuestra salud.

Leonard Read describió a los preocupados como practicantes de argucias. Y es sorprendente lo mucho que se ha ampliado el alcance de esa argucia desde que él escribió. Pero mucha gente ha empezado a ver eso como resultado de las múltiples formas de malversación que COVID proporcionó, incluyendo un notable aumento de la coerción más directa y más violaciones de los derechos individuales (por ejemplo, los mandatos de máscara y la prohibición inconstitucional de los desalojos por parte del CDC). Y Read termina su artículo con un buen recordatorio para los que piensan en estas cuestiones hoy en día:

Tú te conoces mejor que nadie. Es mejor que te dirijas hacia lo que crees que es tu ventaja que ser dirigido por un preocupado hacia lo que él cree que es tu ventaja. Tú al menos sabes algo, mientras que él no sabe nada de ti como individuo.

Gary M. Galles es profesor de Economía en la Universidad de Pepperdine y profesor adjunto del Instituto Ludwig von Mises. Su investigación se centra en las finanzas públicas, la elección pública, la educación económica, la organización de las empresas, la defensa de la competencia, la economía urbana, la libertad y los problemas que socavan la eficacia de las políticas públicas.