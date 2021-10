“Soy capitalista, conservadora con ideas liberales, promotora de instituciones republicanas. Me gusta la familia, el respeto por las creencias religiosas, cada uno tiene derecho a sentirse feliz. Me gusta que la gente sea propietaria, dueña de algo, quien es dueño de algo, lo cuida. Si no hay propiedad privada, no hay civilización”. Así se define María Fernanda Cabal, la senadora uribista que aspira a la Casa de Nariño, sin esconder que es derecha a capa y espada.

“El peso de su campaña es tal que puede destronar la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga, su amigo. Al menos, despierta más pasiones”, aseguró Semana, porque la forma de definirse la vuelve “coherente, con carácter y dueña de sí misma”.

Cabal “no es influenciable y no cambia su postura, para no enfrentarse a los demás. No tiene filtros, no maquilla sus palabras, y eso gusta. La extrema izquierda la odia y ella se divierte”, destacó la revista colombiana.

Para ella resulta una “delicia” ser como un Donald Trump o un Jair Bolsonaro “a la colombiana”, porque ambos son sinónimos de estabilidad económica y empleo.

Un partido en jaque

Pese a formar parte del partido de gobierno, Cabal es crítica de algunas de las políticas de Iván Duque. Sabe que disputará la precandidatura interna del Centro Democrático con el exministro de Hacienda y marca el terreno, porque la pelea no será fácil ante la aventurada posición adelantada que parecen estar jugando sectores del uribismo, para intentar imponer a Zuluaga como candidato. Principalmente, con ayuda de los medios.

La pugna en la organización tiende a polarizarse entre la opción que ofrece la senadora enfocada en la defensa de las libertades, y la de Zuluaga, que se inclina más a la centroderecha que intentó surfear sin éxito el presidente Iván Duque.

Esa es una de sus ventajas en este momento. Zuluaga enfrenta duras críticas por la falta de consistencia en su posición sobre el Acuerdo de Paz con las FARC. En las presidenciales de 2014 insistía en terminar “ya” con un acuerdo que “nació muerto”. Ahora cambió de opinión. El pasado mes de agosto dijo que si llega a la jefatura del Estado su intención es “respetar los acuerdos con las FARC”. Además en el más reciente sondeo de opinión del Centro Nacional de Consultoría (CNC) su “amigo” aparece con 3 % de preferencia y ella con un punto más.

Con fuerza imparable

Para El Heraldo, “la fuerza que ha tomado en las últimas semanas la candidatura de la senadora María Fernanda Cabal hace pensar que la clasificación del aspirante presidencial del uribismo será mucho más reñida de lo que se pensaba. El discurso frentero, directo y sin filtro de Cabal ha logrado calar muy fuerte en las bases del partido que sigue las directrices del expresidente Álvaro Uribe. Cabal está diciendo lo que tanto el uribismo, como buena parte del país quieren oír. Y eso en política y sobre todo en una campaña electoral es un factor determinante”.

Cabal lo asume como “un juego abierto y limpio donde pesará la opinión de las bases por encima de los aliados de la bancada”.

Una candidata con humor

¿Cuál ha sido la clave de María Fernanda Cabal? Evolucionar y explotar el conocimiento juvenil de las redes sociales e internet para aumentar su número de seguidores cooptando la búsqueda de contenidos de las derechas en la red, en especial desde los disturbios ya tradicionales en Colombia desde 2019. Influenciadores como Miguel Polo Polo, Andrés Felipe Arcos, el libertario Alejandro Bermeo y los periodistas Ricardo Puentes Melo e Isabel Cuervo desde Estados Unidos, Milagros Leyva en Perú, entre otros, impulsan su “remasterización” de propuestas a la realidad de 2021.

Desde su cuenta en Twitter asegura que “hay que poner límites a la burocracia”. Ahí también se bautizó como “La reina de los memes”, para reunir las caricaturas en su contra. “Guardo todo, porque finalmente la izquierda y los enemigos terminan haciéndole un favor a uno”, confiesa.

“Hay que establecer límites a la burocracia, que es insostenible tanto en el sector central como en los municipios. Necesitamos reformar el Sistema General de Participaciones, precisamente con una participación más amplia”: @MariaFdaCabal en #LosForosDelCentro — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) October 10, 2021

Por hablar en esos términos “hasta los adversarios y contradictores acérrimos dentro y fuera del uribismo dan casi por sentado, que la votación interna la ganará ella”, indicó Al Poniente.

Fastidia a la izquierda con astucia. Creó el premio al Mamerto del Año con las categorías: el escondido, la doble vida, el internacional y el ‘de-generado’ que va de generación en generación donde nominó a Gustavo Petro, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda como finalistas. A la trilogía los considera “una plaga” con una “obsesión psicótica que pretende controlar los hechos que ocurrieron para seguir pareciendo víctimas, cuando son victimarios”.