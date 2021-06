La empresa de consultoría denominada Americas Society /Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, compañía especializada en riesgos globales, emitieron por tercer año consecutivo el ranking que muestra la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). En este conteo se evalúa la disposición de 15 países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción. Venezuela reprobó.

Para elaborar el índice se analizaron 14 variables claves, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. En cada uno de los ítems, el régimen socialista de Nicolás Maduro solo obtuvo 1,40 puntos en una escala cuyo mayor puntaje es 10.

No sorprende. Es predecible cuando Transparencia Venezuela ubica alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupción. Solo en 114 de esas causas se conoce la cantidad de dinero público desviado, que asciende a unos 52000 millones de dólares. El monto equivale a ocho veces las reservas internacionales de la nación suramericana y a dos años de ingresos por exportaciones de petróleo (45810 millones de dólares, correspondientes a 2018 y 2019).

Pero para tener una idea más clara, los fondos cubrirían la construcción de 593 hospitales especializados, 194000 escuelas de educación básica y 21 represas hidroeléctricas. Ese cálculo es todavía un aproximado, considerando que el monto total oscila entre 300.000 y 500.000 millones de dólares. Allí tampoco se incluye el narcotráfico, terrorismo, obras no ejecutadas o también tráfico de oro.

“Hay una preocupante disminución en la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción» en la región, de acuerdo con los cálculos de AS/COA que dio a conocer en su cuenta en Twitter.

Y esa falta de compromiso dejó las siguientes ubicaciones en el ranking:

Las naciones con mayor puntuación se consideran más propensas a ver actores corruptos procesados y castigados. Se entiende el rezago de Venezuela donde persiste «la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política», según Naciones Unidas.

También lo anticipó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. En su último informe Venezuela, en una escala donde cero es muy corrupto y 100 muy limpio solo alcanzó 15 puntos. Esta cifra le otorgó el título del país de América con el peor manejo de sus recursos y como la quinta nación en el mundo con esta práctica desbordada.

The #CCCIndex found a "concerning decline in the efficiency and independence of anti-corruption agencies" across Latin America, but the news was not all bad. https://t.co/nPGYeeLHmJ pic.twitter.com/d9UiHEMVXl

— Americas Quarterly (@AmerQuarterly) June 14, 2021