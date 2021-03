Washington condenó los cargos de sedición, terrorismo y conspiración que el sistema judicial de Bolivia bajo el mandato del socialista Luis Arce impuso contra la expresidente interina, Jeanine Áñez, para detenerla hace dos semanas.

En el Gobierno de Joe Biden hay “preocupación por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia a la luz del reciente arresto y encarcelamiento preventivo de exfuncionarios del gobierno interino”, divulgó el secretario de Estado, Anthony Blinken, a través de su cuenta en Twitter.

We are deeply concerned by growing signs of anti-democratic behavior and politicization of the legal system in Bolivia. The Bolivian government should release detained former officials, pending an independent and transparent inquiry into human rights and due process concerns.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2021