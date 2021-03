El histórico conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo no deja de ser noticia. La disputa por la región de 159.542 kilómetros cuadrados —equivalente al estado de Florida en Estados Unidos— se aviva con el sobrevuelo de dos aviones de combate Sukhoi SU 30 del Ejército venezolano en la comunidad de Eteringbang, un poblado de una calle junto al río Cuyuní. El hecho está grabado y se difunde en Twitter.

Earlier today 2 Venezuelan Air Force Su-30s entered disputed Guyana airspace (Esequibo) and overflew an airstrip at an altitude of just 1,500 feet. They then circled over a Guyana defence force base before returning to Venezuela. pic.twitter.com/LLCAgcQ4TC#Venezuela #Guyana

