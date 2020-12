Este año el mundo esperaba ver en el ring a Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, pero esa pelea aún no tiene fecha. Quienes sí subirán al cuadrilátero este domingo serán Nicolás Maduro y Juan Guaidó que disputarán el liderazgo en Venezuela para validar no sólo sus nombres sino también sus estrategias después de dos años en lucha permanente.

Maduro y Guaidó necesitan medir su músculo político. Por su lado, el régimen negoció un “pacto entre las fuerzas chavistas y una pequeña facción de partidos formalmente opositores para dar un piso institucional a sus procesos consultivos, apartar del camino a los sectores de la desobediencia liderados por Guaidó y contribuir, al mismo tiempo, al crecimiento de estas formaciones emergentes”, analiza El País.

En el caso de Maduro, el 6-D le permitiría lavar el fraude de las presidenciales de hace dos años, donde se adjudicó la victoria de las elecciones que lo mantendrán en el poder hasta 2025, apunta la agencia alemana DW.

Para el New York Times solo “son otro trámite en la larga lucha del chavismo por conseguir una legitimidad internacional que destrabe las sanciones que han impuesto al régimen algunas naciones”.

El trasfondo de este domingo para los socialistas es “desmontar y poner bajo su control a esta última institución democrática que existe en Venezuela. Pero la democracia es peligrosa y Maduro no está dispuesto a volver a vivir una derrota sorpresiva como la de 2015, cuando la oposición ganó la mayoría del parlamento”, subraya el New York Times.

Para Maduro, “la mejor manera de salir de la crisis es profundizar la crisis. La apuesta por desgastar al adversario volvió a funcionar y ahora está en la fase del contraataque. Si la experiencia del parlamento opositor y del liderazgo de Juan Guaidó representó —en algún momento— el regreso de la alternancia política al país, hoy esa esperanza está liquidada”, sentencia el medio estadounidense.

En este orden de ideas, el periodista Eugenio Martínez, especialista en la fuente electoral, considera que tanto el fraude convocado por el régimen como la consulta popular de la oposición son jornadas que no movilizan a la población y se espera en ambos casos una participación tímida.

De acuerdo con su análisis, ninguno de estos dos eventos aportan una solución a la crisis que atraviesa el país. Por el contrario, solo ofrecen a los líderes de dos minorías la oportunidad de legitimarse, según expresó en su cuenta en Twitter.

Parlamentarias 6D vs Consulta Popular. Lamentablemente estamos ante dos eventos que no convocan a la mayoría de los venezolanos. Son procesos para que dos minorías ratifiquen la estrategia de sus líderes; pero no para intentar encontrar una solución al colapso de Venezuela

— Eugenio G. Martínez (@puzkas) December 3, 2020