Estados Unidos tiene problemas fiscales. La carga del gasto público ha aumentado en casi 3 billones de dólares en los últimos 10 años, ¡casi el doble en sólo una década! Y eso significa más recursos desviados del sector productivo de la economía, lo que es una mala noticia tanto si el gasto se financia con impuestos, préstamos o impresión de dinero.

Para empeorar las cosas, la carga del gasto se hará aún más pesada en las próximas décadas, sobre todo porque los políticos han cargado a la nación con programas de derechos mal diseñados que no tienen sentido dado el envejecimiento de nuestra población. Es más, Washington tiene docenas de programas mal concebidos, aparentemente para ayudar a los necesitados, pero que están plagados de incentivos perversos que promueven lo contrario de lo que se pretendía.

Si los políticos siguen escondiendo la cabeza bajo el ala, pasarán cosas malas:

Aumentos radicales de los impuestos que arruinan la economía, incluido quizás un impuesto sobre el valor añadido, que es una forma oculta de impuesto nacional sobre las ventas que ha dado a los políticos europeos una excusa para crear enormes estados del bienestar, lo que lleva al estancamiento económico.

Una política monetaria imprudente, ya que los políticos miopes adoptan la táctica venezolana de financiar el gobierno con la imprenta, agravando así el daño de una mala política fiscal con una mala política monetaria.

Aumento masivo de los números rojos. Nuestro propio Departamento del Tesoro dice en su informe anual que “la senda fiscal actual es insostenible” debido a cifras como:

34 billones de dólares en deuda con intereses a diciembre de 2023 y aumentando rápidamente.

128 billones de dólares en obligaciones totales, incluidas las obligaciones no financiadas de la Seguridad Social y Medicare en septiembre de 2023 (los últimos datos disponibles).

18,2 billones de dólares en deuda adicional con intereses proyectada por la CBO para los próximos 10 años si no añadimos ningún programa nuevo.

Más de 150 billones de dólares de deuda con intereses en 30 años si no cambiamos nuestros programas.

Un esquema Ponzi

Nuestro Gobierno federal sigue gastando sin parar y no tiene forma de hacer que los números cuadren. A todos los efectos, el Tío Sam está llevando a cabo un esquema Ponzi, ya que no tiene otra forma de devolver la deuda que pidiendo más dinero prestado. Nuestros líderes en el Congreso no prestan atención; simplemente siguen “gastando como un marinero borracho”, en referencia a un viejo cliché de la Marina. Bueno, como a menudo bromeaba el presidente Reagan, eso es un insulto a nuestros marineros, porque “al menos un marinero borracho gasta su propio dinero”. Además, los entusiastas de la Teoría Monetaria Moderna dicen que el país puede pedir prestado sin cesar sin efectos perjudiciales. ¿Cómo? ¡Imprimiendo dinero! Sólo un idiota creería eso: es lo más alejado de la verdadera realidad.

Todo esto suena horrible porque es horrible. Para dar la voz de alarma, hemos escrito un libro, “The Greatest Ponzi Scheme on Earth”, que explica el lío fiscal de Estados Unidos. Explica cómo nos metimos en problemas y cómo sufriremos una crisis económica si dejamos la política en piloto automático.

Ésa es la mala noticia.

La buena noticia es que nuestro libro muestra que hay soluciones razonables. Todo lo que se necesita es que el gasto público crezca más despacio que la economía. En otras palabras, poner al Gobierno a dieta. Los políticos podrían seguir aumentando el gasto, pero sólo en cantidades modestas. Tal vez un 2% de aumento anual del gasto en lugar del 7% o más que hemos visto en los últimos 10 años.

En nuestro libro, mostramos ejemplos de países que tienen una contención del gasto a largo plazo (economías súper exitosas como Suiza y Singapur). Pero también mostramos ejemplos de países que salieron de sus problemas fiscales simplemente con periodos plurianuales de contención del gasto. Y si países como Nueva Zelanda, Canadá y Suecia pueden hacer frente a sus problemas fiscales, sin duda deberíamos exigir lo mismo a la multitud de Washington.

La bomba de la deuda

El difunto senador Tom Coburn (republicano de Oklahoma) escribió un libro en 2010 titulado La bomba de la deuda. No era un político profesional; era un médico interesado en el bienestar de este país, un verdadero estadista. Estaba totalmente frustrado por su incapacidad para conseguir cordura fiscal en DC, y escribió sobre lo que veía venir. Predijo grandes problemas si no volvíamos a la cordura fiscal. Le recomendamos encarecidamente que lo lea para obtener una visión privilegiada de lo que Coburn intentó hacer.

Sus peores temores se están haciendo realidad ante nuestros ojos.

La “bomba de la deuda” está haciendo tictac y, si no se controla, explotará algún día, cuando ya no podamos mantener nuestro hábito de gasto pidiendo prestado más dinero a los inversores. Cuando llegue ese día, nos enfrentaremos a varias opciones, todas ellas bastante malas. El gobierno podría imprimir más dinero, lo que provocaría una hiperinflación desastrosa: pensemos en Venezuela. Estados Unidos podría dejar de pagar la deuda, lo que provocaría un caos económico nacional y mundial. Por último, el Congreso podría intentar equilibrar el presupuesto manteniendo la deuda, algo imposible ya que el gobierno ni siquiera tendría ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de deuda, y mucho menos a sus gastos de funcionamiento. El resultado sería el impago.

Patear la lata por el camino no resuelve nada y empeora la situación. Es una receta para el desastre.

Hay un incendio y nadie presta atención. ¿A alguien le importa? ¿Le importa a usted?

Educación pública

Sólo un público educado reconocerá el problema y exigirá que se solucione. Como estadounidenses, es hora de que “lo entendamos”. Dejemos de ser la mayoría silenciosa y asumamos un papel activo en la solución del problema. Los ciudadanos de este gran país debemos hacer oír nuestra voz. Hacer algo. Alza la voz. Denunciar.

La solución requiere que el Congreso tome algunas decisiones políticamente difíciles, y eso no ocurrirá sin un apoyo público masivo. Sólo con un apoyo público informado nuestros líderes del Congreso tomarán nota y solucionarán el problema.

Abraham Lincoln lo dijo mejor que nadie: “con el apoyo del público todo es posible”.

Este artículo fue publicado inicialmente en la Fundación para la Educación Económica.

Leslie Rubin es contadora profesional, empresaria, filántropa y promotora inmobiliaria.

Daniel J. Mitchell es un economista radicado en Washington que se especializa en política fiscal.