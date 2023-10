En mi anterior ensayo “Ocho ideas que le enseñarán a pensar como un economista“, analicé ocho principios fundamentales del pensamiento económico. En esta continuación, pretendo presentar ocho principios y perspectivas adicionales que explican mejor la forma de pensar económica.

1) Las acciones bien intencionadas pueden tener consecuencias imprevistas

El pensamiento económico nos muestra que pueden producirse malos resultados aunque las intenciones sean nobles. En su libro La economía de los asuntos públicos, Roger LeRoy Miller, Daniel Benjamin y Douglass North explican cómo, aunque la FDA trata de evitar errores de tipo I -productos farmacéuticos que se comercializan demasiado pronto y, por tanto, no son seguros para el consumo humano-, la consecuencia no intencionada de las pruebas adicionales requeridas podría dar lugar a errores de tipo II -dolor, sufrimiento e incluso muerte innecesarios de personas porque el medicamento era seguro pero se retrasó-.

Otro ejemplo de consecuencia no intencionada es que la mayor seguridad de los cascos de fútbol ha aumentado el número de conmociones cerebrales (más seguridad lleva a asumir más riesgos, un fenómeno conocido como riesgo moral). Los economistas también han estudiado la conducción de autos de carreras. Robert Tollison y Adam Pope demostraron cómo el “efecto Peltzman” se aplica a la NASCAR. En concreto, el aumento de las normas de seguridad ha provocado más accidentes en la pista y la ha hecho más peligrosa tanto para los pilotos como para los espectadores.

Además, el pensamiento económico nos permite examinar críticamente los efectos negativos de las políticas de salud pública. Por ejemplo, las restricciones hospitalarias de la COVID-19 afectaron a los ancianos y a las personas cuya lengua materna no es el inglés. Los hospitales permitían a la mayoría de los padres visitar a sus hijos pequeños en aislamiento debido a un diagnóstico de COVID-19; sin embargo, tenían una política diferente para los ancianos y los pacientes adultos que no hablaban inglés. La intención era proteger a las personas, pero la consecuencia no deseada fue que los adultos mayores aislados y las minorías étnicas experimentaron un desgaste emocional y una soledad que tuvieron efectos perjudiciales para la salud. Además, en el caso de quienes no dominaban el inglés, los profesionales sanitarios podían haber malinterpretado lo que el paciente intentaba comunicar, lo que podía dar lugar a un diagnóstico erróneo o a molestias o sufrimiento innecesarios. Por supuesto, el hecho de que los pacientes murieran solos era otro coste soportado por los familiares.

2) La importancia de los derechos de propiedad

Como dijo Aristóteles: “Aquello que es común al mayor número de personas es lo que menos cuidado recibe, todo el mundo está más inclinado a descuidar el deber que espera que otro cumpla”. En otras palabras, cuando todo el mundo es dueño de algo, nadie lo es realmente. Esto se conoce como la “tragedia de los comunes”.

Normalmente, introduzco este tema pidiendo a los alumnos que se froten debajo de sus mesas. Suelo recibir miradas dubitativas y algunos alumnos me dicen que no lo harán. Suponen que debajo de sus pupitres hay chicles u otros objetos desagradables, y suelen estar en lo cierto. Como los pupitres no son propiedad privada de los alumnos, no tienen el mismo incentivo para cuidarlos que si fuera su propio pupitre en su habitación.

El ejemplo clásico es el de las ovejas que comen hierba en un prado abierto que no es propiedad de nadie: un bien común. En términos técnicos, es un recurso “no excluible” y “rival en el consumo”. Una vez que se acaba la hierba, no hay ningún incentivo personal para volver a sembrarla.

Un ejemplo interesante de derechos de propiedad e incentivos se refiere a los animales en peligro de extinción. Hay quien dice que lo mejor para un animal en peligro de extinción es figurar en el menú de un restaurante. Esto choca y ofende a algunas personas, pero la lógica es convincente. Los animales que se venden en el mercado legal tienen dueño. La propiedad incentiva a la gente no sólo a sacrificar al animal para su eventual venta, sino también a criarlo para que haya más para servir en los restaurantes. En una vía adyacente, los animales en peligro de extinción originarios de África vieron aumentar su número cuando se colocaron en ranchos privados de Texas que permitían la caza. Los propietarios de los ranchos cobraban a los cazadores miles de dólares por la experiencia de un safari africano, y además tenían un incentivo para limitar el número de animales abatidos para permitir una amplia reproducción.

3) La paradoja del diamante y el agua y por qué los deportistas, cantantes y estrellas de cine son ricos

Los economistas intentaron explicar por qué el agua, una necesidad para la supervivencia, tenía un precio tan bajo en comparación con los diamantes, utilizados principalmente como joyas. El enigma surgió de la falta de comprensión de la utilidad marginal, que se resolvió con la Revolución Marginal en economía. Inicialmente, los economistas sugirieron que, dado que la utilidad total del agua era significativamente mayor que la de los diamantes, el precio del agua debería ser lógicamente más alto. De lo que no se dieron cuenta es de que el precio está relacionado con la utilidad marginal, no con la utilidad total. Utilidad es sólo otro término para beneficio y “marginal” significa el adicional. En la mayoría de las situaciones, la utilidad marginal de los diamantes es mayor. En otras palabras, normalmente, la gente está dispuesta a gastarse miles de dólares por un anillo de diamantes, pero no por una botella de agua, aunque el agua sea esencial para vivir. Para ilustrar este punto, consideremos el caso de una persona varada en un desierto con 1.000 dólares; en una situación tan desesperada, estaría dispuesta a desprenderse de este dinero por una sola botella de agua porque, en ese momento, la utilidad marginal de esa botella de agua es extremadamente alta: es el valor de su vida.

Del mismo modo, los deportistas profesionales famosos, los actores y los cantantes cobran mucho más que los profesores, los bomberos y las enfermeras, personas que forman y salvan vidas. Sin embargo, no es la importancia del trabajo lo que determina el salario. El grupo de personas que poseen las habilidades para convertirse en el próximo atleta profesional, celebridad de Hollywood o estrella de la música pop es relativamente escaso en comparación con los que pueden convertirse en el próximo profesor, bombero o enfermero. No es fácil convertirse en este último, pero es más fácil y más realista.

Además, la demanda de los consumidores desempeña un papel fundamental. Si yo diera una conferencia en el Shark Tank de San José (el SAP Center), es poco probable que la gente acudiera en masa, ¡incluida mi propia familia! En cambio, miles de personas quieren ver partidos de hockey de la NHL o a su grupo favorito en concierto.

4) La falacia de que “esto salvará empleos en Estados Unidos”

En el clásico libro La economía en una lección, Henry Hazlitt nos recuerda que los errores en el análisis económico se producen al considerar los efectos a corto plazo de una política, y no a largo plazo, o al considerar los efectos sobre un solo grupo, y no sobre todos los grupos.

Algunos afirman que la importación de productos perjudica a la economía estadounidense y que “comprar estadounidense” protegerá los puestos de trabajo estadounidenses; sin embargo, esto es técnicamente incorrecto. Aunque algunos estadounidenses se beneficiarían de las barreras comerciales o de la filosofía “comprar estadounidense”, otros perderían su empleo.

Como ejemplo, consideremos mi vehículo, un Honda Pilot, que la mayoría de la gente consideraría un auto japonés. Sin embargo, fue fabricado en Lincoln, Alabama, por trabajadores estadounidenses. Además, cuando mi Pilot necesita una revisión, no lo llevo a Japón, sino a mi concesionario Honda de California, donde trabajan estadounidenses. Aunque mi Pilot se hubiera fabricado en Japón, habría tenido que ser enviado a Estados Unidos y descargado por trabajadores estadounidenses en el puerto de Los Ángeles o San Francisco. Si no importamos, se eliminan los puestos de trabajo de esos trabajadores portuarios.

Además, cuando los políticos abogan por restricciones comerciales o aranceles para ayudar a “salvar los empleos estadounidenses”, esto aumenta los precios de las importaciones y, debido a la menor competencia, suben los precios de los productos nacionales. Los consumidores gastarían ahora más en el coche extranjero que desean o tendrían que conformarse con un coche nacional relativamente más barato pero aún más caro de lo que sería con el libre comercio. En consecuencia, los estadounidenses tendrán menos dinero para gastar en otros bienes y servicios estadounidenses.

5) Consecuencias de interferir en el sistema de precios

Los precios sirven como señales tanto para los compradores como para los vendedores, dirigiéndoles para que ajusten sus comportamientos de consumo y producción. En un mercado libre, los precios ayudan a asignar eficientemente unos recursos limitados. Los problemas surgen cuando los políticos interfieren en el sistema de precios para proteger a los consumidores estableciendo precios máximos o mínimos. Aunque estas medidas pretenden evitar la “explotación” de los consumidores o proteger a la agroindustria de los precios bajos, los precios máximos provocan escasez, mientras que los precios mínimos provocan excedentes.

6) La importancia de las reglas del juego

La economía puede definirse como el estudio de cómo se comportan las personas ante determinados arreglos institucionales. Esto no es más que una manera formal de decir que las reglas de la sociedad afectan a la acción humana. Algunos países son ricos y otros pobres. Esto no se debe necesariamente a que los habitantes de los países pobres sean perezosos o a que su país carezca de recursos naturales. Más bien, estos factores están influidos por los sistemas existentes (es decir, las instituciones), principalmente el sistema económico.

El ejemplo clásico es comparar y contrastar Corea del Norte y Corea del Sur. Estos dos países tienen una geografía, una cultura y una lengua similares. Sin embargo, económicamente (y en muchos otros aspectos), los norcoreanos están mucho peor que los surcoreanos. La imagen por satélite de los dos países por la noche demuestra la diferencia: hay muchas luces en Corea del Sur, pero no en Corea del Norte. Los norcoreanos no odian la electricidad y los surcoreanos no tienen miedo a la oscuridad. Más bien, no hay electricidad fiable en gran parte de Corea del Norte, por lo que sólo los privilegiados políticos y burócratas autoritarios disfrutan de una iluminación constante.

Otra observación interesante es que algunas personas que emigran a Estados Unidos se convierten en empresarios de éxito cuando no lo eran en su país de origen. Principalmente, esto se debe a que tenemos mejores instituciones, más libertad económica. En otras palabras, los países con sistemas económicos que facilitan convertirse en el próximo “tiburón” de Shark Tank, permiten la propiedad privada y los beneficios, y tienen un sistema judicial que hace cumplir los derechos de propiedad, obtienen mejores resultados que aquellos con poca libertad económica, es decir, aquellos con planificación centralizada, sin derechos de propiedad seguros, impuestos y regulaciones punitivas, y sin incentivos para convertirse en empresario.

7) La competencia es dinámica, no estática

La competencia es un proceso en constante evolución. Las empresas se esfuerzan constantemente por sobresalir en la producción de bienes y servicios. O bien coexisten varias empresas en el mercado o bien surge una única empresa dominante. Ninguno de los dos resultados es intrínsecamente superior o inferior, ya que el mercado está en constante evolución.

Una empresa puede llegar a la cima o incluso eliminar a sus competidores demostrando superioridad en sus prácticas y satisfaciendo mejor los deseos de los consumidores. Alternativamente, una empresa puede dominar el mercado o convertirse en la única entidad de un sector gracias a privilegios especiales concedidos por el gobierno, obteniendo un verdadero monopolio.

La teoría de la competencia perfecta parte de una situación estática. Una perspectiva alternativa y mejor considera la economía como dinámica, sugiriendo que si una empresa no recibe privilegios especiales del gobierno, su ascenso a la cima o su éxito en la eliminación de competidores indica que debe ser buena en lo que hace. Además, es esencial reconocer que son los consumidores quienes elevaron a la empresa a la cima, e incluso si una empresa se convierte en el “lobo solitario”, no puede obligar a los clientes a comprar su producto o servicio.

8) Dos formas de ganar riqueza

En su libro Siete pecados mortales económicos, James Otteson distingue dos formas de adquirir riqueza: la extracción y la cooperación. Si alguien utiliza la fuerza para quitarle algo a otro, eso es extracción: es un juego de suma cero. Sin embargo, cuando una persona paga voluntariamente a un vendedor por un bien o servicio, se trata de cooperación, un juego de suma positiva. En el escenario de la cooperación, los consumidores ganan -querían el bien o servicio más que su dinero- y el vendedor gana al obtener ingresos.

Cuando los empresarios amasan una riqueza considerable o cuando los propietarios de pequeñas empresas dirigen negocios rentables que les permiten comprar artículos caros, es el resultado de que ayudan (es decir, dan a la gente lo que necesita o desea) a miles o millones de consumidores. El éxito de una empresa privada no implica extraer dinero a la fuerza de los clientes, a menos que tenga una ventaja injusta debido a un privilegio concedido por el gobierno.

Conclusión

Como afirmó el economista austriaco Ludwig von Mises, “la economía trata de los problemas fundamentales de la sociedad; concierne a todos y pertenece a todos. Es el estudio principal y propio de todo ciudadano”. El pensamiento económico revela que las buenas intenciones no siempre producen resultados favorables y que interferir en el proceso del mercado puede acarrear consecuencias negativas imprevistas.

Muchas personas tienen opiniones firmes sobre la política económica y pública, pero no siempre comprenden las implicaciones económicas de esas opiniones. Esperemos que este ensayo haya arrojado luz sobre una realidad económica y haya dado a los lectores un incentivo para ampliar su formación económica.

Este artículo fue publicado originalmente en la Fundación para la Educación Económica

Ninos P. Malek es profesor de economía en De Anza College en Cupertino, California y profesor en San Jose State. Universidad de San José, California. Enseña principios de macroeconomía, principios de microeconomía, economía de cuestiones sociales y microeconomía intermedia. Su experiencia previa también incluye la enseñanza de introducción a la economía en la Universidad George Mason.