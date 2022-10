Hace poco tuve la oportunidad de releer el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Habían pasado casi veinte años desde mi primera lectura del texto en la escuela de posgrado y recordaba poco más allá de los antagonismos de clase, el materialismo de Marx y la explotación del proletariado. Pero la actual crisis en Venezuela me llevó a reflexionar una vez más sobre la filosofía socialista y comunista que subyace a la crisis en curso.

Lo que encontré

Con apenas 60 páginas, el Manifiesto es sorprendentemente ligero en comparación con la mayoría de la filosofía canónica. Tras exponer el papel de los antagonismos de clase en la historia y la naturaleza formativa de la producción en la sociedad, Marx entra en los detalles de lo que se necesita para formar una nueva sociedad socialista.

Es en la segunda sección del Manifiesto donde Marx señala las diez medidas necesarias para crear un Estado Socialista. Entre ellas, la abolición de la propiedad privada y la supresión de los derechos de herencia. A continuación, Marx pide la centralización de la producción y del crédito en manos del Estado.

Más aún, pide que el Estado ejerza un «monopolio exclusivo» sobre todo el crédito y todos los medios de producción. El número seis de la lista afirma que todas las comunicaciones y los «transportes» deben ser centralizados y controlados por el Estado. Mientras que la medida ocho señala que hay una «obligación igualitaria de todos de trabajar» con «ejércitos industrializados» establecidos para la realización del trabajo necesario.

Marx reconoce que estas medidas no pueden lograrse pacíficamente.

«Por supuesto, en un principio, esto no puede llevarse a cabo sino por medio de incursiones despóticas en los derechos de propiedad», escribe.

En otras palabras, por la fuerza. La fuerza se concentra en las manos del Estado y luego se aprovecha para instaurar un nuevo orden socialista.

En qué se equivoca Marx

¿Qué derechos tienen los individuos para protegerse de todo el poder que ejerce el Estado Socialista de Marx? Más allá de rechazar el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información no controlada por el Estado, el derecho a elegir el propio trabajo o la acumulación de riqueza individual, Marx no dice nada sobre qué derechos tienen los ciudadanos de este nuevo Estado.

Marx sólo ofrece una vaga alusión a una «vasta asociación de toda la nación» que de alguna manera niega la necesidad de derechos garantizados constitucionalmente o de procesos democráticos.

Lo que es peor es que el Estado Socialista de Marx es tan singularmente poderoso que no hay recurso para los ciudadanos una vez que el poder se ha centralizado. La expectativa de Marx de la cesión del poder a esta «vasta asociación» no tiene un mecanismo por el que se supone que debe ocurrir. El paso crucial por el que el poder socialista de Marx se convierte en uno del pueblo en lugar de uno del Estado ni siquiera se detalla sobre el papel.

Por qué es importante

Los preocupantes informes que salen a la luz sobre las significativas y generalizadas violaciones de los derechos humanos en Venezuela no fueron el socialismo mal aplicado, mal ejecutado o mal entendido.

Fue, paso a paso, la implementación del Estado Socialista de Marx tal y como lo pidió el propio Marx. Desde el primer ataque a la propiedad privada y la redistribución de la riqueza hasta la nacionalización de las comunicaciones, la energía, las finanzas y la industria, vemos el llamamiento de Marx a centralizar el poder en el Estado. La creencia de Marx de que el Estado socialista no ejercería ese poder simplemente por el poder fue un grave error de cálculo.

El llamamiento de Marx a centralizar tantas funciones clave en el Estado da tanto poder al Estado que no hay control ni equilibrio para ese poder. No puede sorprendernos que el Estado de Marx no ejerza ese poder en beneficio de nadie más que de sí mismo; para el sostenimiento del sistema que tanto lo alimenta. No hay ideología que proteja a un pueblo de los abusos del poder sin control. La historia tiende a demostrar que la ideología es irrelevante. Allí donde se ha acumulado el poder sin control, se ha abusado de él. Son hechos de la naturaleza humana tan arraigados en la historia que suenan más que cualquier otro.

El llamamiento de Venezuela a los trabajos forzados en las granjas no es una respuesta imprevisible a la imprevisible escasez de alimentos. Tanto la hambruna como el llamamiento a los trabajos forzados, los «ejércitos industriales» de Marx, están explícitos en el texto, incrustados en la ideología.

Mientras sigamos señalando con el dedo todas las causas más allá de la propia filosofía, permitimos que la sociedad continúe su romance con la ideología socialista y comunista. No vemos que las propias ideas preparan el escenario para la retracción, en lugar de la expansión, de la libertad y el florecimiento humanos. Fallamos en ver a Venezuela antes de que Venezuela ocurriera.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Ann Bailey es doctora en Filosofía y profesora adjunta con más de veinte años de experiencia en la enseñanza, incluida la educación en el hogar de sus propios hijos.