Cuando en 1987 Ronald Reagan instó a Mikhail Gorbachov a «derribar este muro», millones de berlineses y muchos más en todo el mundo se alegraron. Sin embargo, a aquellos de nosotros en el lado este del Telón de Acero se nos dijo que Reagan acaba de pronunciar un «discurso abiertamente provocativo y belicoso». Sin embargo, un par de años más tarde, la pared fue físicamente destruida por millones de martillos, cinceles y manos desnudas. La Guerra Fría pronto terminó, y comenzó la era actual.

Cuando los aliados victoriosos dividieron Alemania y Berlín, no había muros. Aunque Berlín estaba situada en la parte soviética de Alemania y podía cerrarse al resto de Alemania (como ocurrió durante el puente aéreo de Berlín de 1948, en el que los estadounidenses llevaron todo, desde leche hasta carbón, por avión), los propios berlineses podían cruzar de un sector a otro con bastante facilidad. Algunos vivían en el sector soviético, pero trabajaban en el americano, y viceversa.

Lo que significa que aunque los pueblos de la Unión Soviética y de Europa Oriental estaban encarcelados por el comunismo sin posibilidad de escapar o incluso de ver el mundo occidental, los berlineses sí podían. Vieron los sistemas comunistas y capitalistas a través de sus propios ojos, en lugar de a través del lente de la propaganda gubernamental.

¿Qué hicieron aquellos que podían ver? Se movieron de este a oeste. Cientos de miles de berlineses empacaron y se mudaron silenciosamente a la libertad que ofrecía Berlín Occidental. Para combatir eso, los soviéticos hicieron lo único que se les daba bien: construir alambradas de púas. Pero eso fue relativamente fácil de evitar; los guardias fronterizos podían ser engañados fácilmente. Los berlineses orientales afirmaban que iban a visitar a sus parientes en Berlín Occidental y nunca volvían.

Hagamos una pausa en la narración y señalemos la primera lección aquí. Cuando se les da a elegir, la gente, que sabe lo que es la falta de libertad y el comunismo, siempre eligen la libertad. Alrededor de 13 millones de personas escaparon a Occidente a través de Berlín entre 1950 y 1990, lo que hace que sea el mejor estudio empírico a largo plazo sobre qué sistema – el comunismo o el capitalismo – es mejor. La izquierda puede quejarse de los males del capitalismo, pero la gente en los países capitalistas no han tratado de escapar a los países comunistas.

Los comunistas vieron todo eso y empezaron a construir un muro más robusto, con barreras de concreto, torres de vigilancia y zonas de matanza. La conocida monstruosidad de concreto que el presidente Reagan pronunció en su discurso comenzó a aparecer en 1961. Fieles al estilo, los líderes de Alemania del Este le decían a la población que el gobierno no quería construir ningún muro, incluso cuando la construcción ya estaba en marcha. Algunas personas entendieron lo que estaba sucediendo y escaparon antes de que la frontera fuese sellada.

Esto nos trae otra idea: pequeñas restricciones de la libertad sólo pueden llevar a mayores restricciones. Tanto si se trata de regímenes totalitarios empeñados en la dominación del mundo como de políticos elegidos democráticamente que se creen superiores al pueblo que los eligió, los gobiernos están deseosos de quitar las libertades y son reacios a devolverlas. Mucha gente cree ingenuamente que los gobiernos se detendrían si sólo renunciamos a un poco más de nuestras libertades. Es como darle a los invasores tus armas y pensar que ahora que tienen tus armas, se irán.

Volviendo al presidente Reagan y su discurso, muchos en sus círculos más cercanos condenaron su tono combativo, llamaron al discurso extremo y poco presidencial. Muchos pensaron que decir la verdad enojaría a los soviéticos y a Gorbachov. Muchos pensaban que la única forma de avanzar era no enfadar a los soviéticos. Reagan no estuvo de acuerdo y pronunció la versión del discurso que creía correcta, y la historia está definitivamente de su lado.

Aquí viene la visión final: el poder de las palabras correctas. No hablo de dar vueltas, de complacer a las masas, o de escupir lo que sea popular (o «de moda»). Decir las cosas correctas (la verdad), y decirlas de la manera correcta, puede mover montañas. La propaganda soviética era muy buena para decir las cosas bien, pero pocos la creían porque no era la verdad. El televisor de nuestro apartamento podía estar todo el día hablando de que la Unión Soviética es el mejor país del mundo, y que los EE.UU. estaba a punto de colapsar, pero sólo hizo que mi abuelo se estremeciera. Cuando sintonizó su radio para escuchar la estación «Europa Libre», su expresión era completamente diferente.

Incluso en el mundo actual de los sentimientos, las «microagresiones» y los «espacios seguros», la verdad y la razón son superiores. No es que la gente ya no esté escuchando la verdad (aunque algunos tal vez nunca lo hayan hecho); es que los líderes y las personas que deberían saber más tienen miedo de decir la verdad y defender la razón. Si Reagan hubiese hablado con lugares comunes, hablado de respetar los derechos de otras culturas para construir muros, ese discurso no habría contribuido a la caída del muro un par de años más tarde.

Decir las cosas correctas y hablarlas de la manera correcta: esta es nuestra misión, responsabilidad y la clave del éxito en la defensa de la libertad. Fue lo correcto el 12 de junio de 1987 y sigue siendo lo correcto el 12 de junio de 2020.

Zilvinas Silenas se convirtió en presidente de Foundation for Economic Education (FEE) en mayo del 2019.