Una de las cosas buenas del sistema federal de 50 estados de Estados Unidos es que la gente puede votar con sus pies (mudarse) en respuesta a diferentes políticas. En ese sentido, California acaba de perder otro referéndum de voto con los pies.

«The Walt Disney Company es la última empresa que planea trasladar algunas operaciones fuera de California en favor de un estado con menos impuestos», informa Fox Business. «Disney trasladará unos 2.000 puestos de trabajo de su sede en California a un nuevo campus en Florida».

BREAKING: When a state punishes success with high taxes and makes doing business difficult… businesses will go elsewhere!https://t.co/M3INyMLkZu

— Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ 🏳️‍🌈 (@brad_polumbo) July 16, 2021