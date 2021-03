Cuando la economía está luchando por recuperarse de una pandemia y de un aplastante confinamiento mandado por el gobierno, ese es probablemente el peor momento para imponer un aumento fiscal de 1000 millones de dólares a la clase trabajadora. Pero eso es exactamente lo que haría una nueva disposición introducida silenciosamente por los demócratas en la amplia legislación COVID de 1,9 billones de dólares.

«Un anexo de última hora por parte de los demócratas, la cual busca compensar el costo de su paquete de ayuda contra el coronavirus enviaría a los recaudadores de impuestos a la economía de trabajos informales, lo que eventualmente costaría a los conductores de Uber y DoorDash, a los anfitriones de Airbnb y a otros alrededor de mil millones de dólares anuales», informa Roll Call.

A last-minute insert by Democrats looking to offset the cost of their coronavirus aid package would send tax collectors into the gig economy, eventually costing Uber and DoorDash drivers, Airbnb hosts and others about $1 billion annually. https://t.co/MpcTeR7Say

— Roll Call (@rollcall) March 5, 2021