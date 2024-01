Des Moines (EE.UU.), 15 ene (EFE).- El joven empresario Vivek Ramaswamy abandonó este lunes la carrera por la nominación republicana a la Casa Blanca después de los pobres resultados obtenidos en los caucus de Iowa y mostró su apoyo al expresidente Donald Trump, el gran ganador de la primera cita de la carrera hacia la Presidencia de Estados Unidos.

“Trabajaremos para asegurarnos de que Donald Trump sea el próximo presidente”, afirmó el joven empresario de 38 años en una rueda de prensa en Des Moines, tras conocerse los resultados de los caucus de Iowa.

Ramaswamy afirmó que esta noche “no es el fin de una campaña sino el inicio de un nuevo camino junto a Donald Trump”, como parte del objetivo de “salvar al país”.

Con 90 % de los votos escrutados, Ramaswamy logró solo 7,7 % de apoyos y fue cuarto, detrás del gran ganador de la noche, el expresidente Trump (50,9 %), del gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,3 %) y de la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley (19,1 %).

Ramaswamy, que financió gran parte de su campaña con su fortuna personal obtenida en empresas de biotecnología y finanzas, causó sensación durante los primeros debates, pero la burbuja duró poco. A lo largo de su campaña ha defendido a Trump como “el mejor presidente del siglo XXI”.

