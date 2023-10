Washington, 28 oct (EFE).- El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) dijo este sábado que la “debilidad e incompetencia” del actual mandatario de EE.UU., el demócrata Joe Biden, provocó el ataque a Israel por parte de Hamás, que estalló el 7 de octubre y dejó más de 1.400 muertos.

Trump, que fue el encargado de cerrar una jornada de discurso en la Coalición Republicana Judía que se celebra en Las Vegas, también criticó el fondo de ayuda de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para Gaza y Cisjordania ocupada, en apoyo a más de un millón de desplazados por el conflicto, que Biden anunció la semana pasada.

“Inmediatamente, Hamás recibió 100 millones de dólares. Se lo dieron a Gaza, pero se lo llevarán al 100 % (Hamás)”, anotó Trump.

President Trump: “Instead of cuddling up to the killers in Iran as Biden has done, I will once again sanction them until their ability to fund terror is ABSOLUTELY GONE. And I will unleash the most powerful economic weapon there is on Earth—DRILL BABY DRILL!” pic.twitter.com/MavL3eLN83

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 28, 2023