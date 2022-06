Kiev, 13 jun (EFE).- Ucrania necesita al menos 1.000 obuses, 500 tanques, 300 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y 2.000 vehículos blindados para lograr la paridad de armas pesadas con la Federación Rusa y liberar los territorios ucranianos de los invasores rusos.

Estas necesidades armamentísticas fueron expresadas este lunes por el asesor de la Oficina del presidente de Ucrania, Mykhailo Podolyak, y miembro del equipo negociador con Rusia, en su cuenta de Twitter.

“Siendo director, para poner fin a la guerra necesitamos paridad de armas pesadas», agregó Podolyak.

Eso significa que Ucrania debería lograr, al menos, «1.000 obuses calibre 155 milímetros; 300 sistemas de lanzamiento de cohetes; 500 tanques; 2.000 vehículos blindados; 1.000 drones», agregó el asesor del presidente, Volodímir Zelenski.

Podolyak habló de la próxima reunión que los ministros de Defensa de los países aliados de Ucrania celebrarán en Bruselas el próximo 15 de junio donde «estamos esperando una decisión”, subrayó.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022