Madrid, 3 dic (EFE).- La Audiencia Nacional española ratificó este viernes su decisión de declarar “suficiente” la garantía ofrecida por Estados Unidos sobre la condena de cadena perpetua que le podría caer al exgeneral venezolano Hugo Armando ‘el Pollo’ Carvajal, reclamado por aquel país por narcotráfico.

De esta manera, poco a poco, se queda sin armas jurídicas para evitar su extradición a Estados Unidos.

En un auto notificado hoy, y contra el que ya no cabe recurso, la AN rechaza el recurso de súplica que interpuso el exjefe de la Inteligencia venezolana contra la decisión de dar por buenas esas garantías en relación con la pena de cadena perpetua que puede caerle por los delitos de narcotráfico por los que es reclamado.

El tribunal español acuerda, además, comunicar el auto «a los efectos de constancia» a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional de España y a Interpol, al existir ya un acuerdo del Gobierno del 3 de mayo de 2020 que autorizaba la extradición.

Al rechazar este recurso, que en principio era el último obstáculo para la entrega del exgeneral a EEUU, los magistrados españoles argumentan que las alegaciones de la defensa de Carvajal “no desvirtúan el razonamiento del tribunal en base al cual se declara suficiente la garantía que, a través de su Embajada (en España), prestan las autoridades de los Estados Unidos de América”.

Según la AN, tal garantía “es suficiente en orden a evitar que la cadena perpetua sea una pena inhumana, desde el momento en que, por vía de recurso o por vía de medida de gracia, no es indefectiblemente de por vida, esto es, no contraria a la finalidad de reinserción proclamada por nuestra Constitución (española)”.

El tribunal apunta que la garantía diplomática es de obligado cumplimiento y que corresponden al Gobierno y a los organismos internacionales sancionar cualquier falta de compromiso dado entre Estados.

La AN había dejado el pasado 22 de octubre en suspenso la extradición del exgeneral venezolano cuando ya se iba a ejecutar, al advertir que faltaba por pedir a Estados Unidos estas garantías.