En Nueva York, Gustavo Petro les pidió a los soldados gringos “desobedecer a Trump”, y se ratificó días después en un Consejo de Ministros en el Palacio de Nariño, cuya mesa estaba adornada con banderitas de Palestina en clara traición a la patria colombiana. Como todos nos preguntamos qué diría Petro si el presidente de otro país hiciera lo mismo aquí, la candidata Vicky Dávila agarró un megáfono y le pidió al Ejército de Colombia desobedecer a Petro y no cumplir su orden de combinarse con el Ejército de Venezuela. Eso también es traición a la patria.

La respuesta de Petro no se hizo esperar. Amenazó con demandar ante la ley a los candidatos que le pidan a los soldados desobedecer sus órdenes de comandante en jefe, que fue lo que él hizo días atrás en la Gran Manzana. No contento con eso, negó que él hubiera pedido desobedecer a Trump. Explicó que lo que dijo fue ‘no disparar contra la humanidad’, y como el plan de paz para Gaza del presidente gringo fue aceptado por los terroristas de Hamás, Petro ofreció su colaboración hasta para llevar al Ejército de Colombia y luchar hombro a hombro con el de Estados Unidos. Lo que sea con tal de no perder su discurso de líder mundial. Ridículo.

¿Qué dirá cuando a Trump le adjudiquen el Nobel de Paz? Lo que le preocupa a Petro es perder su caballito de batalla. Gaza le sirvió a Petro para poner a calentar el frente de terrorismo urbano llamado ‘primera línea’, el mismo que incendió el país en el tal ‘estallido social’, enviándolo a protestar a la sede de la ANDI, a donde llegaron primero las cámaras del canal oficial RTVC que los vándalos petristas. Es decir, era un acto terrorista programado desde Palacio. ¿Y qué tiene que ver la ANDI con Gaza? Nada. Es el odio que Petro le tiene al capitalismo el que lo lleva a relacionar negocios entre algunos industriales e Israel.

Es tal la enfermiza obsesión de este sujeto con Palestina que el día que fue detenida la autodenominada flotilla humanitaria, Petro escribió más de 20 trinos desesperado por la situación de esa expedición, pero le importaron un comino los muertos en Colombia, sobre los cuales no hizo referencia alguna, incluyendo la muerte de tres personas en Palestina, pero la Palestina que queda en el departamento de Huila. Y, como era de sospecharse, resultó que la flotilla no tenía nada de humanitaria; los barcos eran de Hamás, muchos de los activistas eran personas de dudosa reputación como un par de terroristas de ETA, unos miembros de la extrema izquierda francesa y hasta dos colombianas terroristas de la ‘primera línea’, del supuesto estallido social, que al parecer contaron con financiación del gobierno Petro. Pero lo más grave es que ninguno de los 47 barcos de la tal flotilla humanitaria llevaba ayudas para Gaza, no cargaban ni una lata de sardinas, una libra de arroz o una caja de aspirinas. Su única motivación era acrecentar el escándalo, presionar al Estado de Israel.

Por eso, enhorabuena llega el plan de Trump, que Hamás debe acoger si no quiere quedar en evidencia. A estos terroristas no les importa el pueblo palestino, al que le han enseñado que tiene por misión destruir a Israel. Mientras los judíos aceptan la solución de los dos Estados, en Palestina solo piensan en echarlos al mar, una responsabilidad inmensa porque les tocó lidiar con un enemigo muy superior y carecen de toda capacidad para llevar a cabo esa tarea. Y no es porque tenga apoyo de Estados Unidos, como creen algunos tontos.

Pero hay que ver que todas esas personas que dicen apoyar a Palestina en todo el mundo, no son otra cosa que activistas de izquierda y que, al igual que a Petro, solo les interesa Gaza por motivos políticos. A ellos no les importa el sufrimiento de otros pueblos, su solidaridad es falsa. Ha habido más muertos en Ucrania, pero estos ‘progres’ no han movido un dedo para escribir una sola línea de crítica al autócrata ruso y su invasión. África arde por una guerra civil en Sudán y por el genocidio de cristianos en Nigeria. Pero de eso no dicen nada.

Pueda ser que Trump sí extraiga a Maduro del poder en Venezuela, solo por ver a Petro y la izquierda diciendo idioteces, se merecería un lugar de honor en la historia de la humanidad.