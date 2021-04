Después de un desbordado manejo mediático y presión de las izquierdas para generar un resultado que ellos esperaban, este martes fue aplazada la diligencia judicial, en la que la Fiscalía tenía que justificar su petición de cerrar la investigación contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe.

Se esperaba que luego de esta audiencia, la juez del caso analizara todos los argumentos que se presentaran y tomara una decisión sobre si precluye o no este caso.

Lo que se esperaba de la audiencia

El abogado Iván Cancino, en diálogo con la revista Semana, señaló: “Van a presentarse bastantes argumentos en este debate. Hay una juez que escuchará primero a las víctimas que se quieran constituir. Una vez pase esto, seguirá la Fiscalía, y después de las víctimas, al Ministerio Público y la defensa. No creo que este martes se tome de una vez la decisión”.

Qué ocurrió con el fiscal Gabriel Jaimes y las izquierdas

Las llamadas víctimas del caso se centraron en algo que no tenía nada que ver con el mismo y que desvía la atención de lo real y fundamental, y que el fiscal Gabriel Jaimes aclaró desde lo jurídico en la diligencia. Jaimes dijo “que se opone a las solicitudes mencionadas de declaratorias de víctimas de Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén por considerarlas improcedentes, y solicita a la juez desatender las pretensiones señaladas”. Habló del concepto de víctima, según la jurisprudencia, y según él no aplica en este caso. “La Fiscalía estima que en los dos casos planteados no se configura el requisito de calidad de víctima”.

En el caso de Deyanira Gómez, “la señora no tiene vínculo o relación directa con esos hechos jurídicamente relevantes (caso Uribe Vélez) a manera de víctima…”. Y agregó, “que no existe el vínculo, la relación fáctica. Sí hay una participación de la señora Gómez, pero a manera de testigo circunstancial de algunos eventos, pero nunca en los términos precisos que dispone el ordenamiento jurídico”.

Frente a Gonzalo Guillén dijo que tampoco considera que deba proceder la declaratoria de víctima. “Ni siquiera tiene la calidad de testigo dentro del proceso, por tanto, mal puede atribuírsele relación directa e inmediata…”., destacó Jaimes.

Y culminó afirmando que si Deyanira Gómez siente que se le afectó su honra, su integridad, hay otras instancias judiciales a las que puede acudir.

La decisión de este martes

La puja sobre la situación judicial del exsenador sigue estando en manos de la juez, quien, se prevé, tome determinación el próximo viernes, no solo en si se acepta como víctimas a Gómez y Guillén, sino si avala o no la solicitud de la Fiscalía, respecto de la preclusión del proceso contra el exsenador Álvaro Uribe.

La realidad

Lo cierto es que el caso contra el expresidente Uribe tiene todos los visos de ser un tema más político que jurídico, y lo que significaría golpear a quien encarna la política de seguridad democrática en el país. Que por las cifras reales, benefició enormemente a la nación y la hizo ejemplo real ante el mundo, frente a los amigos de las FARC, grupo narcoguerrillero que se vio bastante medrado en ese periodo de tiempo.