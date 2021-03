De una manera inusitada, super financiada, apareció el domingo el anuncio de que el 8 de marzo habrían marchas y varios puntos de concentración para celebrar el tan mentado “Día de la Mujer” por parte de grupos de izquierda en la capital colombiana.

Esto nunca se había dado de esta manera. Cuidado. Cosa que pasa desapercibida para muchos sectores de la sociedad, pero que hemos venido evidenciando, cada vez con más regularidad. Aparecen grupos con ideas extremas que salen a las calles destrozando la ciudad y la población inerme sufre las inclemencias de estos actos, con una policía maniatada por la alcaldesa de Bogotá.

Pero, ¿de dónde sale la financiación para este tipo de grupos radicales?

Y con radicales no solo nos referimos a estas señoras que pecho al aire, están armadas con bombas incendiarias para dispararlas a la propiedad privada y a los templos, como desafortunadamente ocurrió con la iglesia de San Francisco, en pleno centro de la ciudad, sino a quienes defienden el aborto (asesinato del niño por nacer) o a quienes quieren ser reivindicadas por lo que tienen en su entre pierna y no por sus méritos, por sus esfuerzos y capacidades personales.

¿En qué convirtió López a la policía?

Y es que si en algo se ha caracterizado la administración de la alcaldesa Claudia López es en gobernar con sesgo ideológico, buscando que en todo momento haya reivindicaciones de algún tipo para los violentos.

Los policías no pueden contener a las diversas turbas que, repetimos, hiperfinanciadas, salen a las calles a hacer destrozos con altísima regularidad. Este 8 de marzo fue inadmisible ver a estos grupos libremente haciendo de las suyas, mientras los gestores de convivencia pretendían detenerlos como si fueran niños jugando en la calle.

La progresiva y constante acción de la alcaldesa de criminalizar a los agentes del orden y victimizar a los violentos ha llevado a tener unos oficiales aterrados por terminar en la cárcel por cumplir su deber.

Mientras que los grupos de terror, hoy como nunca, están envalentonados practicando el terrorismo en pleno corazón de la Nación, la alcaldesa esta encerrada en Twitter diciendo que es “inadmisible”, y la policía paga escondederos para que la “justicia mediática” de Claudia López no los coja desprevenidos haciendo lo que tendrían que hacer, reducir a los violentos.

Y todo ha sido así con la alcaldesa izquierdista

Pero sus actos de protección y apalancamiento no son solo para el feminismo. Es increíble el nivel de apoyo al colectivo político de extrema izquierda LGBT por parte de la administración, no solo propagandísticamente y con presupuestos, sino que cargos claves están siendo dejados para miembros de estos grupos, no por méritos, sino por el hecho de pertenecer a su “misma logia”. Todo bajo la excusa de que “amor es amor”.

El terrible futuro que le espera a Bogotá

Pareciera que nada puede librar a la ciudad capital de la 7 plagas de Egipto. Primero fue el apalancamiento de Claudia López y de su par Angélica Lozano y el destrozo de la localidad de Chapinero por parte de Lucho Garzón, luego el carrusel de la contratación de Samuel Moreno que arruinó y atrasó a la ciudad 30 años, después las pérdidas billonarias de recursos de la administración por la improvisación y manejo extremista de Gustavo Petro, quien se sentía perseguido hasta por su sombra, y ahora, la ideologización hasta el paroxismo de la administración López.

Si el “pico y género” no frenó los contagios, el 8 de marzo de Claudia López no solo no reivindicó a las mujeres sino que dañó los emprendimientos y esfuerzos de muchos ciudadanos afectados, la infraestructura del sistema masivo de transporte Transmilenio, una vez más, y la reacción del pueblo católico a nivel nacional por una iglesia que fue vandalizada por las feministas.

En este punto nos preguntamos: ¿Cuál es el ejemplo de la mujer que preside el Palacio de Lievano hoy? ¿Qué tendríamos que celebrar en este día? La respuesta sería un rotundo ¡Nada!