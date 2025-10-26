Hace breves instantes se reunieron los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump. La puesta en escena fue favorable para ambas partes: querían dialogar, coincidieron en su posición contra los periodistas, y no se atacaron en público ni en privado, hasta donde se conoce.

El presidente Trump afirmó en el encuentro que considera que Brasil no está involucrado en la crisis de Venezuela, a pesar de los largos años de relaciones políticas más allá de las diplomáticas. Inclusive, existe el testimonio del Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, que confesó el financiamiento ilegal a Lula por parte de la tiranía chavista. El canciller Mauro Vieira, posterior a la reunión, dijo que el presidente Lula se propuso como mediador entre Maduro y Trump para evitar un conflicto armado, reforzando que América del Sur es una región de paz.

En todo caso, los dos presidentes ordenaron a sus equipos reunirse y producir acuerdos a corto plazo, según lo comentó el canciller brasileño luego de la reunión. Cabe destacar que no hubo ninguna reacción posterior por parte del gobierno de Trump, respecto del encuentro. La posición de Estados Unidos fue expuesta con las respuestas a la prensa que hizo el propio presidente.

Las expectativas de la oposición brasileña eran que se fortaleciera la presión contra el gobierno brasileño, que aumentaran las sanciones y se forzara a Lula a ceder ante la amnistía de los presos políticos y ponerle fin a la censura. Pero nada de esto ocurrió. Fue un encuentro en el que no hubo humillaciones, no se liberaron presos políticos, pero tampoco se levantaron sanciones ni los aranceles.

El gobierno brasileño está celebrando el encuentro entre Trump y Lula y usa todo su aparato de propaganda y comunicaciones localmente para sacarle provecho al asunto. Recordemos que desde el anuncio del «Tarifazo», el gobierno decidió no responder recíprocamente a Trump sino que emprendió una campaña local por la soberanía, llevó adelante el Plan Brasil Soberano y tomó otras medidas para tratar de aliviar el efecto negativo. Lula está enfocado en ser reelecto a toda costa y no le va a importar hacerse amigo del amigo de su enemigo local para conseguir lo que quiere.

En las relaciones internacionales prevalecen los intereses entre las élites que gobiernan los países, no los principios en los que creen. Por lo tanto, es poco probable que el gobierno de los Estados Unidos sancione al presidente de Brasil como lo hizo con Nicolás Maduro o recientemente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De hecho, luego de este encuentro, hay que evaluar qué puede ofrecer Lula a Trump que lo obligue a levantar el «Tarifazo», ya que, al parecer, los sancionados por la ley Magnitsky tampoco serían lo más importante para Lula.