Espanhol.– Durante meus oito anos de exílio, recolhi múltiplos testemunhos de venezuelanos que sofreram estranhos “sustos” enquanto viviam em outros países. Por razões de segurança e de confiança, não revelo nomes.

Uma companheira me contou que, em Madri, enquanto atravessava na faixa de pedestres, um veículo sozinho que havia parado acelerou de repente e a atropelou quando ela ficou à sua frente. Ela já vinha sentindo, há dias, que estava sendo seguida. Ao ouvir seu relato, lembrei quando Diosdado Cabello mostrou fotos do apartamento onde eu morava em Usaquén, Bogotá, depois de eu fugir do meu país por uma ordem de captura injusta: nunca estamos tão longe do alcance do inimigo.

Na Flórida, Estados Unidos, apareceram grafites com a frase “Furia Bolivariana”, mensagem que sugere que grupos afins ao chavismo estão atuando na cidade para perseguir e ameaçar exilados. O advogado venezuelano John de la Vega denunciou ameaças em sua residência após solicitar uma investigação contra Matías Lacava, jogador da seleção nacional de futebol e filho do governador de Carabobo, Rafael Lacava.

Nuestra familia acaba de ser víctima de amenazas por parte del régimen chavista en Estados Unidos. Hoy nos despertamos con la noticia de que grupos vinculados al chavismo que operan en Florida han dejado carteles amenazantes en nuestra propiedad. En Estados Unidos existe cero… pic.twitter.com/Lcm3AdxjOY — John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) January 17, 2025



O governo chileno apontou Diosdado Cabello como autor intelectual do assassinato do tenente Ronald Ojeda, segundo a confissão de um dos envolvidos. Em uma operação clandestina, o retiraram de sua casa, o colocaram à força em uma mala ainda com vida, o jogaram em um buraco e o tampavam com cimento. Seu corpo foi encontrado nove dias depois.

Recentemente, os ativistas venezuelanos Luis Peche e Yendri Velásquez foram vítimas de um atentado em Bogotá: os agressores atiraram para matar. Eles estão feridos, mas, felizmente, vivos para contar o ocorrido. Dias depois, a ativista Ana Karina García denunciou publicamente que vem sendo assediada na mesma cidade, perseguida e que agressões foram cometidas contra sua assistente; teme por sua vida e solicitou proteção às autoridades.

A conclusão é dura, mas clara: os exilados venezuelanos estão em perigo enquanto o chavismo permanecer no poder.

O regime age em modo de guerra para conservar privilégios, redes ilícitas –incluindo negócios de narcotráfico e mineração– e o controle do aparelho estatal que lhes garante impunidade. Intensificaram uma agenda de violência e terror contra a diáspora com o objetivo de silenciar os opositores, onde quer que estejam.

Externamente, o chavismo procura resistir à pressão internacional; internamente, aposta na eliminação de seus adversários. Diante disso, a saída não é uma medida isolada nem uma mera ação externa: a solução passa por desmontar a estrutura criminosa que captura o Estado e recuperar a soberania das instituições.

Isso requer uma força superior dentro do país que recupere o território e as instituições, neutralizando a resistência violenta dos narcotraficantes. Nenhum governo estrangeiro invadirá a Venezuela para proteger o governo eleito pelo povo venezuelano; cabe a esse governo eleito restabelecer o comando constitucional da Força Armada, dotá‑la dos recursos necessários para a execução de suas operações, coordenar esses esforços com a Resistência civil organizada e fortalecer a inteligência existente neste momento, agindo com decisão.

Só com instituições restauradas e com uma liderança cheia de confiança e firmeza poderemos garantir a segurança dos venezuelanos no país e a dos exilados, pondo fim à caçada política que hoje ameaça milhões de inocentes que lutam para viver em paz e liberdade: nenhum venezuelano desistirá até conseguir.