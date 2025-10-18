Durante mis ocho años de exilio he recogido múltiples testimonios de venezolanos y venezolanas que han sufrido extraños “sustos” mientras viven en otros países. Por razones de seguridad y confianza no revelo nombres.

Una compañera me contó que, en Madrid, mientras cruzaba por un paso peatonal, un vehículo que iba solo y que había detenido la marcha aceleró de golpe y la embistió cuando la tuvo enfrente. Ella llevaba días sintiendo que la seguían. Al escuchar su relato recordé cuando Diosdado Cabello mostró fotos del apartamento donde yo vivía en Usaquén, Bogotá, tras huir de mi país por una orden de captura injusta: nunca estamos tan lejos del alcance del enemigo.

En Florida, Estados Unidos, han aparecido grafitis con la frase “Furia Bolivariana”, un mensaje que sugiere que grupos afines al chavismo están actuando en la ciudad para perseguir y amenazar a exiliados. El abogado venezolano John de la Vega denunció amenazas en su domicilio después de solicitar una investigación contra Matías Lacava, jugador de la selección nacional de futbol e hijo del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

Nuestra familia acaba de ser víctima de amenazas por parte del régimen chavista en Estados Unidos. Hoy nos despertamos con la noticia de que grupos vinculados al chavismo que operan en Florida han dejado carteles amenazantes en nuestra propiedad. En Estados Unidos existe cero… pic.twitter.com/Lcm3AdxjOY — John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) January 17, 2025



El gobierno chileno ha señalado a Diosdado Cabello como autor intelectual del asesinato del teniente Ronald Ojeda, según la confesión de uno de los implicados. En una operación clandestina lo sacaron de su casa, lo introdujeron a la fuerza en una maleta aún con vida, lo arrojaron en un hueco y lo llenaron con cemento. Su cuerpo apareció nueve días después.

Recientemente, los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez fueron víctimas de un atentado en Bogotá: los agresores dispararon a matar. Están heridos, pero afortunadamente vivos para contar lo ocurrido. Días después, la activista Ana Karina García denunció hostigamiento, persecución y agresiones contra su asistente en la misma ciudad; teme por su vida y ha pedido protección a las autoridades.

La conclusión es dura pero clara: los exiliados venezolanos estamos en peligro mientras el chavismo permanezca en el poder.

El régimen actúa en modo de guerra para conservar privilegios, redes ilícitas —incluidos negocios de narcotráfico y minería— y el control del aparato estatal que les brinda impunidad. Han intensificado una agenda de violencia y terror contra la diáspora con el objetivo de silenciar a quienes se oponen, allí donde estén.

Hacia afuera, el chavismo juega a resistir la presión internacional; a lo interno, juega a la eliminación de sus adversarios. Frente a esto, la salida no es una medida aislada o una mera acción externa: la solución pasa por desmontar la estructura criminal que captura al Estado y recuperar la soberanía de las instituciones.

Eso requiere una fuerza superior dentro del país que recupere el territorio y las instituciones neutralizando la resistencia violenta de los narcotraficantes. Ningún gobierno extranjero invadirá Venezuela para proteger al gobierno electo por el pueblo venezolano; corresponde a ese gobierno electo restaurar el mando constitucional de la Fuerza Armada, dotarla con los recursos necesarios para la ejecución de sus operaciones, coordinar estos esfuerzos con la Resistencia civil organizada, y fortalecer la inteligencia que existe en este momento actuando decisivamente.

Solo con instituciones restauradas y con un liderazgo lleno de confianza y firmeza, podremos garantizar la seguridad de los venezolanos en el país y la de los exiliados, poniendo punto final a la cacería política que hoy amenaza a millones de inocentes que luchan por vivir en paz y en libertad: ningún venezolano se detendrá hasta conseguirlo.