Espanhol.– Em 10 de outubro de 2025, o Comitê Norueguês do Nobel concedeu o Prêmio Nobel da Paz a María Corina Machado, atual vice-presidente do governo eleito pelo povo venezuelano em 28 de julho de 2024. Esse prêmio não é apenas um reconhecimento à sua incansável luta pela democracia, mas um grito global contra a opressão que sufoca a Venezuela há mais de duas décadas. O novo governo, liderado por ela ao lado de Edmundo González Urrutia, representa a esperança de milhões de venezuelanos cansados da fome, da repressão e do exílio forçado. No entanto, os presidentes do México, Brasil e Colômbia — Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro —, junto ao primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, optaram pelo silêncio cúmplice ou pela ambiguidade, posicionando-se de fato a favor de Maduro e contra essa vitória simbólica pela liberdade.

Comecemos por Gustavo Petro, o presidente colombiano cuja “paz total” é seletiva. Embora tenha emitido uma felicitação errática a Machado, mencionando-a junto a uma vencedora falecida em um tuíte polêmico, sua postura real revela afinidade com o chavismo. Petro criticou a pressão dos Estados Unidos contra Maduro, alertando sobre um “novo cenário de guerra” no Caribe e defendendo o diálogo com o regime como se ambos os lados fossem equivalentes. Assinou acordos binacionais com a Venezuela, ignorando a fraude eleitoral de 2024 e a prisão de 38 colombianos pelo chavismo. Inclusive, diante do deslocamento naval dos EUA, Petro insinuou que a Colômbia poderia apoiar militarmente Maduro, priorizando uma “união latino-americana” em vez da libertação de um povo vizinho. Essa tibieza não é neutralidade: é um aval ao autoritarismo, que enfraquece a luta liderada por Machado e celebrada pelo Nobel.

No México, Claudia Sheinbaum escolheu o silêncio absoluto. Quando questionada diretamente sobre o prêmio, evitou qualquer comentário. Sob sua gestão, o México mantém laços diplomáticos mornos com Maduro, reconhecendo sua “vitória” fraudulenta sem questionar as torturas ou sanções internas. Esse mutismo não é casual: reflete a herança morenista de López Obrador, que sempre defendeu o socialismo do século XXI. Ao não celebrar Machado, Sheinbaum não apenas ignora o sofrimento venezuelano que enviou milhões de refugiados às suas fronteiras, mas defende implicitamente a tirania, alinhando-se a um regime que viola direitos humanos diariamente, sobretudo os das mulheres.

Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, repete seu comportamento cínico característico. Nenhuma declaração oficial saiu do Palácio do Planalto sobre o Nobel de Machado, apesar de o Brasil abrigar centenas de milhares de exilados venezuelanos. Lula, que tem promovido o diálogo com Maduro por meio da CELAC, vê no chavismo um aliado ideológico contra o “imperialismo ianque”. Seu silêncio diante do prêmio é uma rejeição velada à luta dos venezuelanos pela liberdade, priorizando a estabilidade autoritária em vez da justiça. Hoje podemos dizer que Lula normalizou relações com uma máfia narcotraficante que controla a Venezuela.

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, foi igualmente evasivo. Em uma entrevista à Cadena SER, Sánchez justificou seu silêncio sobre o Nobel de Machado alegando que “não se pronuncia sobre os Prêmios Nobel da Paz”, apesar de já ter parabenizado publicamente outros laureados no passado. Esse duplo padrão não é neutro: reflete a ambiguidade histórica de seu governo em relação a Maduro, com laços financeiros através do Banco da Espanha e críticas mornas à repressão chavista. A Espanha, que acolhe centenas de milhares de exilados venezuelanos, opta pelo status quo autoritário em vez de apoiar a luta pela liberdade, traindo sua tradição de defesa dos direitos humanos.

Esses líderes de esquerda, unidos pela ideologia que mais violência e injustiça produz no mundo, estão contra a libertação do povo venezuelano. Seu apoio tácito a Maduro, por meio de reconhecimentos diplomáticos, acordos econômicos e críticas às sanções, defende o autoritarismo como modelo ideal. Enquanto Machado recebe o Nobel por promover uma transição da ditadura para a democracia, Sheinbaum, Lula, Petro e Sánchez premiam a tirania chavista. Isso não é apenas um erro geopolítico; é uma traição moral aos valores de liberdade e dignidade na Ibero-América.

A história julgará esses líderes não por seus discursos grandiloquentes, mas por sua cumplicidade com a escuridão. A Venezuela clama por aliados verdadeiros, não por protetores de tiranos. É hora de o mundo escolher: o Nobel da Paz ou a narcotirania de Maduro? A resposta desses quatro já conhecemos, e ela envergonha a região e todo o continente.