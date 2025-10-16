El 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio de la Paz a María Corina Machado, quien en teoría es la vicepresidente del gobierno electo por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio de 2024, según la designación anunciada por Edmundo González, que según las únicas actas publicadas de la elección, derrotó a Nicolás Maduro por casi 40 puntos de diferencia. Este galardón no es solo un reconocimiento a su lucha incansable por la democracia, sino un grito global contra la opresión que asfixia a Venezuela desde hace más de dos décadas. La dupla González – Machado representa la esperanza de millones de venezolanos hartos de hambre, represión y exilio forzado. Sin embargo, los presidentes de México, Brasil y Colombia, Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han optado por el silencio cómplice o la ambigüedad, posicionándose de facto en favor de Maduro y en contra de esta victoria simbólica por la libertad.

Empecemos por Gustavo Petro, el presidente colombiano cuya «paz total» es selectiva. Aunque emitió una felicitación errática a Machado, mencionándola junto a una ganadora fallecida en un tuit polémico, su postura real revela afinidad con el chavismo. Petro ha criticado la presión estadounidense contra Maduro, alertando sobre un «nuevo escenario de guerra» en el Caribe y defendiendo el «diálogo» con el régimen como si ambos bandos fueran equivalentes. Ha firmado acuerdos binacionales con Venezuela, ignorando el fraude electoral de 2024 y la detención de 38 colombianos por parte del chavismo. Incluso, ante el despliegue naval de Estados Unidos, Petro insinuó que Colombia podría apoyar militarmente a Maduro, priorizando una «unión latinoamericana» sobre la liberación de un pueblo vecino. Esta tibieza no es neutralidad. Es un aval al autoritarismo que socava la lucha que Machado lidera y que el Nobel celebra.

En México, Claudia Sheinbaum ha elegido el silencio absoluto. Al preguntársele directamente sobre el premio, evitó todo comentario. Bajo su mandato, México mantiene lazos diplomáticos tibios con Maduro, reconociendo su «victoria» fraudulenta sin cuestionar las torturas ni las sanciones internas. Este mutismo no es casual. Refleja la herencia morenista de Andrés Manuel López Obrador, que siempre defendió al socialismo del siglo XXI. Al no celebrar el premio a Machado, Sheinbaum no solo ignora el sufrimiento venezolano que ha enviado millones de refugiados a sus fronteras, sino que defiende implícitamente la tiranía, alineándose con un régimen que viola derechos humanos a diario, sobre todo, de las mujeres que ella tanto dice representar.

Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, repite su cínico comportamiento característico. Ninguna declaración oficial ha salido de Palacio del Planalto sobre el Nobel de María Corina Machado, pese a que Brasil alberga a cientos de miles de exiliados venezolanos. Lula, que ha impulsado el diálogo con Maduro a través de la CELAC, ve en el chavismo un aliado ideológico contra el «imperialismo yanqui». Su silencio ante el premio es un rechazo velado a la lucha de los venezolanos por la libertad, priorizando la estabilidad autoritaria sobre la justicia. Hoy podemos decir que Lula ha normalizado relaciones con una mafia narcotraficante que controla a Venezuela.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha sido igual de evasivo. En una entrevista con la Cadena SER, Sánchez justificó su silencio sobre el Nobel de María Corina Machado, alegando que «no se pronuncia sobre los Premios Nobel de la Paz», pese a haber felicitado públicamente a otros galardonados en el pasado. Este doble rasero no es neutral: refleja la ambigüedad histórica de su gobierno hacia Maduro, con lazos financieros a través del Banco de España y críticas tibias a la represión chavista. España, que acoge a centenas de miles de exiliados venezolanos, opta por el statu quo autoritario en lugar de respaldar la lucha por la libertad, traicionando su tradición de defensa de los derechos humanos.

Estos líderes de izquierda, unidos por la ideología que más violencia e injusticia produce en el mundo, están en contra de la libertad venezolana. Su apoyo tácito a Maduro, a través de reconocimientos diplomáticos, acuerdos económicos y críticas a las sanciones, defiende el autoritarismo como modelo ideal. Mientras Machado recibe el Nobel de la Paz por promover una transición de la dictadura a la democracia, Sheinbaum, Lula, Petro y Sánchez premian a la tiranía chavista. Esto no es solo un error geopolítico; es una traición moral a los valores de libertad y dignidad en Iberoamérica.

La historia juzgará a estos líderes, no por sus discursos grandilocuentes, sino por su complicidad con la oscuridad. Venezuela clama por aliados verdaderos, no por protectores de tiranos. Es hora de que el mundo elija: ¿el Nobel de la paz o la narcotiranía de Maduro? La respuesta de estos cuatro ya la conocemos, y avergüenza a la región y al continente entero.