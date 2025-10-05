Donald Trump lanzó su controvertido plan de 20 puntos para Gaza: un alto al fuego inmediato a cambio de la liberación de rehenes israelíes, el desmantelamiento de las capacidades militares de Hamás y la administración temporal de la franja por un ente palestino respaldado por países árabes e islámicos, con mediación egipcia y qatarí. Con escepticismo y aún mucha incertidumbre, Hamás aceptó partes clave, como el intercambio de prisioneros, abriendo negociaciones en Egipto. En América del Sur, sin embargo, líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile) han convertido este desarrollo en un ariete doméstico, explotando el conflicto para apuntalar su imagen progresista. Sus posturas son un ejercicio de retórica vacía: irrelevantes para influir en Gaza, pero útiles para avivar fuerzas antiisraelíes en la región.

Lula, fiel a su posición antiisraelí, como la del tirano venezolano Hugo Chávez, comparó en el pasado a los judíos con Adolf Hitler, generando escándalo en Brasil y avivando el antisemitismo militante entre sus seguidores. Inicialmente rechazó el control estadounidense sobre Gaza, pero a través de Itamaraty aplaudió avances hacia una solución de dos estados. Localmente, a esto le busca sacar beneficio: en un Brasil sometido por una cismogénesis izquierda-derecha, se posiciona como mediador global, atrayendo a la izquierda “antiimperialista” y desviando la atención de escándalos de corrupción, como el desvío de fondos públicos de pensiones. Critica a Israel por «genocidio» en la ONU, pero su apoyo condicional al plan trumpiano lo pinta como realista, ganando puntos con moderados. En el tablero real, es irrelevante: Brasil no media en Oriente Medio; sus declaraciones solo circulan en redes, fortaleciendo narrativas pro-Hamás sin mover una pieza.

Petro, el más incendiario, eleva la apuesta al paroxismo. Ha llamado a Trump «cómplice del genocidio» en Gaza, instando a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes; expulsó diplomáticos israelíes y suspendió el TLC tras detenciones de activistas en una flotilla «humanitaria». En la ONU, exigió detener «el genocidio» y comparó a EE.UU. con el Holocausto. Políticamente, es oro para él: con su gobierno tambaleante por reformas fallidas y popularidad al 30%, galvaniza a su base chavista y ambientalista, presentándose como paladín palestino y desviando el foco de la crisis interna hacia un enemigo externo. Su influencia en Gaza, sin embargo, es nula: Colombia carece de peso diplomático allí; solo alimenta boicots simbólicos que benefician facciones radicales antiisraelíes, sin alterar el terreno.

Boric, el joven presidente, sigue el guion con fervor moral. En la ONU, equiparó Gaza al Holocausto y pidió juzgar a Netanyahu en la CIJ; denunció el plan de Trump como «desestabilizador» y «afrenta a la dignidad palestina»; y amenaza con sanciones a importaciones israelíes. En Chile, donde su coalición enfrenta protestas por pensiones y migración, esto lo medio levanta como líder ético, sumando apoyo entre estudiantes y la izquierda dura. Localmente, distrae de su aprobación menguante (35%); globalmente, es humo: Chile, sin alianzas clave en la región, solo suma ruido a coros antiisraelíes, empoderando grupos que rechazan concesiones a Israel.

En suma, Lula, Petro y Boric han instrumentalizado el plan de Trump para un rédito doméstico efímero: posar de justicieros, erosionar opositores y unir bases izquierdistas fracturadas. Su irrelevancia es evidente: sin palancas en Washington, El Cairo o Tel Aviv, solo sirven de megáfono a opositores de Israel, prolongando conflictos sin resolver nada en Gaza, ni tampoco en sus países. Es diplomacia de postureo, no de paz. En un mundo donde Trump dicta el ritmo, estos líderes son los extras en un drama ajeno