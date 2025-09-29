Espanhol.– Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, ao menos por enquanto, conter a queda de sua popularidade por meio do manejo estratégico da tensão com os Estados Unidos, especialmente em torno do «tarifaço» e das sanções impostas a membros do Supremo Tribunal Federal. Com a queda do dólar e o impacto positivo que isso gerou na economia, o fortalecimento das políticas sociais, uma campanha de comunicação agressiva impulsionada por seu aparato de propaganda e as decisões adotadas diante do «tarifaço», o governo retomou momentaneamente a iniciativa política, viabilizando assim a candidatura de Lula a um quarto mandato.

Antes do conflito com os Estados Unidos, o cenário era pouco promissor para o líder petista: suas políticas econômicas projetavam, e ainda projetam, um declínio na qualidade de vida dos cidadãos, faltava uma agenda clara, e a oposição começava a se reagrupar em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, impor Lula novamente como candidato parecia uma tarefa difícil.

Para o Partido dos Trabalhadores (PT), essa possível reeleição representa uma transição, ganhar mais tempo para substituir sua liderança, num cenário em que não se vislumbra com clareza um sucessor para a eleição presidencial de 2030. Nesse compromisso, a estratégia de Lula não tem sido confrontar diretamente Donald Trump, mas sim utilizá-lo como um recurso arriscado, porém útil, para revitalizar sua imagem, que vinha se deteriorando rapidamente.

Diferente do presidente colombiano Gustavo Petro, ideologicamente alinhado ao regime de Nicolás Maduro, Lula manteve uma postura distante: não reconheceu as eleições de 28 de julho de 2024 na Venezuela, argumentando que “reconhecemos Estados, não eleições”. Embora tenha condenado a presença militar norte-americana no Caribe e pedido diálogo com Maduro, seus esforços atuais estão voltados para institucionalizar canais de comunicação com o governo Trump. Seu objetivo: deslegitimar a oposição perante os Estados Unidos e controlar a narrativa interna. Em outras palavras, Lula busca utilizar Trump para fortalecer sua popularidade no Brasil e se posicionar como o garante da ordem e da estabilidade diante do que chama de “o ataque do imperialismo e dos traidores da pátria”. No momento, o governo Lula avalia um possível encontro com Trump, mas quer evitar que esse encontro resulte em uma humilhação para o brasileiro: o custo seria alto demais.

No entanto, enquanto no exterior se prega o diálogo, no interior se impõe a repressão.

O STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 20 anos de prisão, em um julgamento que foi questionado até mesmo por um dos magistrados que participaram do processo. Atualmente, discute-se no Congresso a possibilidade de uma anistia, embora o Judiciário não demonstre intenção de libertar os milhares de cidadãos que serviram como bodes expiatórios dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023.

Em última análise, a aposta de Lula por um quarto mandato não reflete apenas a crise de liderança dentro do PT, mas também o rumo incerto que atravessa a democracia brasileira. Ao instrumentalizar tanto as tensões internacionais quanto o aparato judicial interno, Lula busca se manter como o favorito das elites financeiras para permanecer no poder, relegando o debate democrático e a alternância política a um plano secundário. Para isso, dependerá não tanto de conquistas econômicas ou sociais, mas de sua habilidade em controlar as narrativas, neutralizar adversários e reconfigurar as regras do jogo político a seu favor. Porém, essa estratégia, embora possa ser eficaz no curto prazo, representa um risco profundo para o futuro institucional do país.

Agora cabe à oposição melhorar sua posição no tabuleiro e revitalizar o avanço que havia conquistado.