Não surpreende o que a tirania brasileira fez contra Jair Bolsonaro: ele foi condenado a mais de vinte anos de prisão com o claro objetivo de que passe o resto de seus dias atrás das grades. Seus inimigos já tentaram assassiná-lo em diversas ocasiões e, ao fracassarem nesses intentos, recorreram à via judicial como mecanismo final para neutralizá-lo. A sentença é absurda, especialmente considerando que até mesmo um magistrado abertamente antibolsonarista, Luiz Fux, deu uma verdadeira aula de direito ao justificar seu voto contra a condenação. Fux afirmou que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar o caso e que, após analisar a investigação, não encontrou qualquer vínculo entre os acusados e os fatos imputados. Portanto, o julgamento deveria ter sido anulado.

No entanto, os demais ministros, com uma postura marcadamente militante, à semelhança do Tribunal Supremo de Justiça chavista na Venezuela, ignoraram tais argumentos e utilizaram o Judiciário como instrumento para cumprir um objetivo político: tirar Bolsonaro da disputa eleitoral de 2026.

Apesar disso, ainda há vozes na oposição que mantêm a esperança de que as instituições, hoje controladas pelos inimigos da democracia, revertam a decisão e permitam que Bolsonaro seja novamente candidato. Pessoalmente, já não tenho motivos para acreditar na boa vontade desses tiranos. Agiram exatamente como o chavismo tem feito na Venezuela para destruir seus adversários. O máximo que se pode negociar neste momento são condições mínimas de reclusão, como o local da prisão, por exemplo.

A perseguição contra os Bolsonaro é real, inédita, abjeta e violenta.

O que mais é necessário, após os recentes acontecimentos no mundo, para entender que o verdadeiro objetivo dos inimigos da democracia é eliminar fisicamente o adversário?

Diante dessa realidade, as elites do sistema buscarão construir uma nova realidade política em torno de um candidato que conte com o apoio de Bolsonaro: alguém tolerável pela esquerda e aceitável para os eleitores de direita. Uma liderança que não incomode ninguém, que prometa estabilidade e um governo sem confrontos ideológicos.

Paralelamente, o sistema tentará forçar a radicalização dos atores que permanecerem à margem dessa “nova normalidade”. A campanha em “defesa da soberania” será reforçada, e o conflito será intensificado. Sem pressões reais que incomodem de fato o tirano em território nacional, e vale lembrar que pressões eficazes não são do povo nas ruas neste momento, nada vai mudar. A escalada seguirá até que consigam desconectar da realidade política nacional aqueles que pressionam de fora, forçando-os a permanecer presos na nova ordem gatopardiana: mudar tudo para que nada mude.