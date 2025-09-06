No domingo, 7 de setembro, celebra-se o Dia da Independência no Brasil, uma data que neste ano ganha um significado especial. A oposição convocou mobilizações populares para expressar seu repúdio ao terceiro mandato de Lula da Silva e ao crescente autoritarismo impulsionado pelo poder judiciário. Atualmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliar por ordem judicial, sob argumentos que muitos consideram infundados, como o suposto risco de fuga para a Argentina. No entanto, a presença massiva de manifestantes nas ruas brasileiras demonstra que Bolsonaro continua sendo o principal favorito para retornar ao Palácio do Planalto.
Paralelamente, o lulismo também convocou seus apoiadores a irem às ruas, no contexto de uma campanha política contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, atualmente exilado nos Estados Unidos e promotor de uma agenda internacional contra o autoritarismo no Brasil. Os governistas enquadraram sua mobilização como uma defesa da soberania nacional frente ao “imperialismo norte-americano” e aos “traidores da pátria”. No entanto, nas redes sociais, percebe-se claramente uma diferença significativa no número de participantes entre os dois lados.
Todos esses eventos ocorrem em um cenário político marcado por um avanço expressivo da oposição.
No início da semana, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, visitou Bolsonaro em sua residência. No dia seguinte, seu partido, o PP, junto com o União Brasil — partidos de centro que haviam apoiado Lula nas eleições — anunciaram o rompimento com o governo, exigindo que seus filiados com cargos públicos renunciem sob pena de expulsão. Como resultado, a oposição conseguiu reunir a maioria necessária no Congresso para impulsionar uma Lei de Anistia, que seria apresentada com caráter “amplo e irrestrito”. Caso seja aprovada pela Câmara dos Deputados, Bolsonaro estaria apto a disputar novamente a presidência.
Vale destacar que, segundo os resultados da última eleição presidencial e as projeções para as eleições locais, Bolsonaro teria grandes chances de ser reeleito para um segundo mandato.
Em contraste, a popularidade de Lula não melhora. Apesar dos esforços para fortalecer ou ampliar os programas sociais, a rejeição à sua gestão não diminui. O rompimento com partidos de centro, a crescente tensão com os Estados Unidos e a ausência de melhorias significativas na qualidade de vida dos brasileiros apontam para um cenário desfavorável à sua reeleição. Seu capital político parece insuficiente para enfrentar com sucesso Bolsonaro.
Contudo, considerando o radicalismo que caracteriza os regimes autoritários, é provável que não permaneçam passivos diante de um eventual avanço da oposição. Se o Congresso aprovar a anistia para Bolsonaro, é quase certo que os tiranos irão escalar o conflito a níveis nunca antes vistos.