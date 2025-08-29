Espanhol.– Recentemente, o portal DefesaNet publicou um relatório no qual expõe um suposto plano secreto do governo brasileiro para «resgatar» Nicolás Maduro. A chamada Operação Imeri se baseia em “sussurros” vindos de “círculos fechados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, conhecido como Itamaraty”, bem como na alegação de que as conversas iniciais sobre esse plano teriam ocorrido entre os dias 21 e 22 de agosto deste ano, em Bogotá, durante uma reunião entre os chanceleres do Brasil e da Venezuela.

Partindo do pressuposto de que as fontes que embasam esse relatório sejam mais confiáveis do que aquelas que não sabem quem é o atual Ministro da Justiça ou que ainda acreditam que o chavismo conseguiu mobilizar os 4,5 milhões de milicianos que alegou ter, vamos avaliar a viabilidade de o governo de Luiz Inácio Lula da Silva acolher Maduro em Brasil.

Atualmente, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil atravessa um momento de forte tensão, devido às tarifas impostas e às sanções individuais direcionadas contra os tiranos brasileiros e seus aliados. Soma-se a isso a perseguição política, a censura e a repressão aberta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Itamaraty não conseguiu estabelecer canais diplomáticos sólidos para lidar com essas questões e, em vez disso, o governo optou por lançar uma campanha interna com a narrativa de “defesa da soberania contra os traidores da pátria”.

Como se não bastasse, no próximo ano haverá eleições presidenciais, legislativas e estaduais. E, se há algo que prejudica fortemente a imagem pública de Lula é sua proximidade com Nicolás Maduro. Faz sentido Lula recebê-lo justamente em um momento tão delicado para sua projeção política?

Além disso, o Itamaraty reafirmou recentemente que não reconhece a legitimidade das eleições realizadas em 28 de julho de 2024 na Venezuela. Oferecer asilo a Maduro não seria uma contradição com essa postura oficial mantida até agora?

Enquanto escrevia estas linhas, o meio de comunicação brasileiro Metrópoles publicou uma reportagem confirmando que o Ministério da Defesa do Brasil negou a existência da Operação Imeri. Em palavras textuais: “Não há qualquer plano ou operação em curso ou em elaboração nos termos mencionados.” O veículo ainda destaca que “fontes ligadas ao Itamaraty informaram ao Metrópoles que o possível plano de resgate a Maduro nunca esteve na pauta da agenda entre Vieira e Gil.”

Infelizmente, na busca por cliques e engajamento nas redes sociais, a desinformação virou regra. E isso é preocupante, especialmente porque quem mais sofre são os cidadãos sedentos por informação verdadeira. O povo não precisa lidar apenas com a máquina de propaganda do regime, que mente e censura conforme sua conveniência, mas também com aqueles que, em nome do conteúdo viral, priorizam monetizar suas plataformas em vez de investigar e divulgar a realidade.