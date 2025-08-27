Recientemente, el portal DefesaNet publicó un informe en el que expone un supuesto plan secreto del Gobierno brasileño para «rescatar» a Nicolás Maduro. La llamada «Operación Imeri» se basa en «susurros» provenientes de «círculos cerrados del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, conocido como Itamaraty», así como en la afirmación de que las conversaciones iniciales de dicha planificación habrían tenido lugar entre el 21 y 22 de agosto de este año en Bogotá, durante una reunión entre los cancilleres de Brasil y Venezuela.

Asumiendo que las fuentes que sustentan dicho informe sean más confiables que aquellas que desconocen quién es el actual ministro del Interior o que aún creen que el chavismo logró movilizar a los 4,5 millones de milicianos que afirmó tener, evaluemos la viabilidad de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva acoja a Maduro en Brasil.

Actualmente, la relación entre Estados Unidos y Brasil atraviesa una etapa de alta tensión, producto de los aranceles impuestos por Washington y de las sanciones individuales dirigidas contra los tiranos brasileños y sus aliados. A esto se suma la persecución política, la censura y la represión abierta contra el expresidente Jair Bolsonaro. Itamaraty no ha logrado establecer canales diplomáticos estables para abordar estos temas, y en su lugar, el gobierno ha optado por lanzar una campaña interna bajo la narrativa de la «defensa de la soberanía ante los traidores de la patria».

Por si fuera poco, el próximo año se celebran elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores. Y si hay algo que daña gravemente la imagen pública de Lula es su cercanía con Maduro. ¿Tiene sentido que Lula lo reciba justo en un momento tan delicado para su proyección política?

Además, la Cancillería brasileña ha reafirmado recientemente que no reconoce la legitimidad de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela. ¿No sería contradictorio ofrecer asilo a Maduro en Brasil tras esta sostenida postura oficial?

Mientras escribía estas líneas, el medio brasileño Metrópoles publicó un reportaje en el que confirma que el Ministerio de Defensa de Brasil negó la existencia de la Operación Imeri. En palabras textuales: «No hay ningún plan u operación en curso o en elaboración en los términos mencionados». Asimismo, el medio destaca que «fuentes vinculadas a Itamaraty informaron a Metrópoles que el posible plan de rescate a Maduro nunca estuvo en la agenda entre Vieira y Gil».

Lamentablemente, en la búsqueda de interacciones y clics en redes sociales, la desinformación se vuelve moneda corriente. Esto es preocupante, especialmente porque los que más sufren son los ciudadanos sedientos de información veraz. El pueblo no solo debe lidiar con la maquinaria de propaganda del régimen, que miente y censura a conveniencia, sino también con quienes, en nombre del contenido viral, priorizan monetizar sus plataformas por encima de investigar y difundir la verdad.