Tras el rescate de los últimos presos políticos estadounidenses por parte del segundo gobierno de Donald Trump, medida que engañó hábilmente a los criminales chavistas, se intensificó la presión internacional contra la tiranía venezolana. Como parte de esta estrategia, se emitió una alerta de viaje de máxima peligrosidad, recomendando a los ciudadanos estadounidenses no ir a Venezuela, con el fin de evitar que el régimen capture nuevos rehenes. Asimismo, la administración duplicó la recompensa por Nicolás Maduro y declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista.

Sin embargo, en los últimos días, algunos medios de comunicación y formadores de opinión en Brasil han difundido información inexacta, generando una percepción errónea en la opinión pública. En algunos casos, se ha llegado a afirmar que la dictadura ya cayó; en otros, que una invasión militar a Venezuela es inminente. Veamos qué está ocurriendo realmente.

La cadena CNN, citando a Reuters, reportó que cuatro navíos estadounidenses llegarían a las “costas de Venezuela” el pasado miércoles 20 de agosto. Lo cierto es que tales embarcaciones nunca llegaron, y no se registró ningún acontecimiento relevante en ese sentido dentro del territorio venezolano.

Por su parte, la revista Veja publicó que aviones de vigilancia estadounidenses fueron vistos sobrevolando las costas venezolanas ese mismo día. Sin embargo, no existen pruebas visuales que respalden dicha afirmación; la información se basa únicamente en una publicación de un usuario en la red social X.

El medio digital @NewsLiberdade, también en X, aseguró el 21 de agosto que los navíos norteamericanos arribarían a Venezuela esta misma semana. A pesar de contar con más de 400 mil seguidores, la cuenta no citó ninguna fuente adicional que sustentara su versión.

Incluso antes de estas fechas, algunos medios alternativos ya difundían titulares como “Drones americanos en movimiento y Maduro llevado a un búnker”. Tal fue el caso de @meioindep, que además afirmó que el dictador acudió a la embajada de China en Caracas para “pedir ayuda contra Estados Unidos”. Estas noticias falsas generaron miles de interacciones y alimentaron la narrativa de una supuesta caída inminente del régimen chavista.

Lo más preocupante es que algunos actores políticos de la oposición brasileña han replicado esta desinformación, llegando incluso a felicitar al pueblo por una supuesta liberación y celebraciones en las calles de Caracas. ¿Acaso no cuentan con asesores capaces de verificar la información antes de pronunciarse públicamente?

En definitiva, lo que realmente ocurre es que Estados Unidos ha movilizado su fuerza militar en el mar Caribe, fuera de las aguas territoriales venezolanas, con el objetivo de combatir las rutas del narcotráfico. Esta acción puede también ejercer presión sobre el régimen para fomentar un cambio interno.

En todo caso, Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Venezuela, sino proteger sus intereses regionales, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Y si esto facilita la llegada al poder de un nuevo gobierno venezolano, no se opondrían.