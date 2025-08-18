Espanhol.— O Foro de São Paulo, a aliança de partidos de esquerda fundada por Fidel Castro e Lula da Silva em 1990, enfrenta um declínio significativo na América do Sul. No Brasil, Lula lida com crises internas e externas, mas o golpe mais duro vem da Bolívia, onde as eleições presidenciais de 17 de agosto de 2025 podem marcar o fim do domínio do Movimento ao Socialismo (MAS). Esse retrocesso enfraquece a posição internacional de Lula como líder fundador e coloca em dúvida o futuro do projeto revolucionário regional.

Na Bolívia, o cenário eleitoral revela uma mudança drástica. Jorge “Tuto” Quiroga, ex-presidente conservador e candidato de direita, surge como um forte líder nas pesquisas, prometendo “mudança radical” após duas décadas de governo esquerdista. Disputa a eleição com Samuel Doria Medina, empresário centrista com tendências social-democratas, que lidera em algumas sondagens ao lado de outros direitistas como Manfred Reyes Villa. O MAS, dividido por disputas internas entre as facções de Evo Morales e Luis Arce, não consegue obter o apoio popular histórico. Arce, atual presidente, optou por não se reeleger, e seu candidato, Andrónico Rodríguez, aliado de Morales, luta em terceiro lugar em meio à crise econômica e ao descontentamento generalizado.

Esse declínio é atribuído aos múltiplos escândalos de Evo Morales, que dominou a política boliviana por anos. Envolvido em acusações de corrupção, tentativas de desestabilização contra Arce, incluindo bloqueios e ameaças de prisão, e graves alegações de corrupção de menores, Morales foi tornado inelegível para concorrer. Esses casos minaram a base do MAS, desmotivando seus seguidores, mas, acima de tudo, impulsionando a sociedade boliviana a mudar de rumo, apoiando majoritariamente o antimasismo para governar pela primeira vez em décadas.

A perda da Bolívia, após a queda do kirchnerismo na Argentina, deixa Lula em uma posição vulnerável. Como fundador, ele vê sua influência regional enfraquecida enquanto enfrenta crises domésticas no Brasil, como o “tarifaço” imposto pela administração Trump, que são as tarifas de 50% sobre exportações brasileiras, em represália à perseguição judicial contra Jair Bolsonaro.

Devemos considerar que o verdadeiro propósito do Foro de São Paulo é a legalização do narcotráfico como atividade protegida pelos governos e pelas forças armadas. Membros como o chavismo e seu Cartel de los Soles, as FARC e o ELN colombianos, e o zelayismo em Honduras, formam junto com o MAS na Bolívia redes de narcotráfico na região. A Bolívia, um hub chave para o tráfico de cocaína, representa um pilar desse projeto. Sua perda seria um golpe mortal ao “projeto revolucionário”, cortando rotas, a produção de coca e fontes de financiamento.

Seria por isso que Lula impulsionou uma “nova esquerda” na cúpula de Santiago do Chile em 21 de julho passado? Ao lado de Gabriel Boric, Gustavo Petro, Pedro Sánchez e Yamandú Orsi, Lula alertou contra o “avanço dos extremismos de direita” e pediu a revitalização do progressismo. Essa ofensiva busca conter os retrocessos, mas chega tarde: o declínio do masismo na Bolívia anuncia o ocaso do Foro de São Paulo na América do Sul.