Em março de 2020, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Nicolás Maduro e líderes do Cartel de los Soles de narcoterrorismo, conspiração para traficar grandes quantidades de cocaína para o território norte-americano e corrupção generalizada. As provas incluíram testemunhos de desertores venezuelanos, interceptações de comunicações e rastreamento de carregamentos de drogas a partir da Venezuela, que ligavam o regime a grupos como as FARC e o Hezbollah. Essa ação fez parte de uma política antiterrorista regional dos EUA, focada em desmantelar cartéis e regimes que usam o narcotráfico como fonte de financiamento.

Durante seu primeiro mandato (2017–2021), Donald Trump implementou uma estratégia de “pressão máxima” contra a Venezuela: sanções individuais e à PDVSA, congelamento de ativos venezuelanos no exterior e reconhecimento de um governo interino em 2019. Em 2020, o Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 15 milhões por informações que levassem à prisão de Maduro, valor que depois subiu para US$ 25 milhões, evidenciando a prioridade de desestabilizar o regime chavista.

Em seu segundo mandato (2025–), Trump manteve essa linha com uma escalada notável. Em agosto de 2025, dobrou a recompensa por Maduro para US$ 50 milhões, impôs tarifas a países que importam petróleo venezuelano e reforçou sanções econômicas, com foco adicional no controle migratório e na contenção de influências estrangeiras como China e Irã na região. Essas medidas refletem a continuidade da política antiterrorista, mas com maior agressividade frente às ameaças percebidas na Hispanoamérica.

Em contraste, a situação no Brasil com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, é diferente. Moraes tem sido criticado por ações polêmicas: censura em redes sociais, bloqueio de contas (inclusive da plataforma X, de Elon Musk) e perseguição a figuras bolsonaristas acusadas de desinformação e ameaças à democracia.

Até o momento, a pressão sobre Moraes não envolve vínculos com o narcotráfico, terrorismo internacional ou ameaças diretas à segurança dos EUA. Para que os EUA oferecessem uma recompensa semelhante à de Maduro, seria necessário apresentar às autoridades provas de envolvimento em crimes transnacionais que afetem sua segurança nacional. Sem essas evidências, suas ações permanecem restritas ao âmbito político interno do Brasil e não justificam uma intervenção como a ocorrida na Venezuela.

De todo modo, se essas provas existirem, quais seriam? Ele se enquadraria no foco da política antiterrorista dos EUA? E se forem reais, envolveriam outros ministros do STF ou membros do governo?