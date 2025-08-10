En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y líderes del Cartel de los Soles de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína a gran escala hacia territorio estadounidense y corrupción generalizada. Las pruebas incluyeron testimonios de desertores venezolanos, interceptaciones de comunicaciones y rastreo de envíos de drogas desde Venezuela, que vinculaban al régimen con grupos como las FARC y Hezbollah. Esta acción formó parte de una política antiterrorista regional estadounidense, enfocada en desmantelar carteles y regímenes que utilizan el narcotráfico como fuente de financiación.

Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump implementó una estrategia de “presión máxima” contra Venezuela: sanciones individuales y a PDVSA, congelamiento de activos venezolanos en el extranjero y reconocimiento de un gobierno interino en 2019. En 2020, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara al arresto de Maduro, cantidad que luego escaló a 25 millones, subrayando la prioridad de desestabilizar al régimen chavista.

En su segundo mandato (2025-), Trump ha mantenido esta línea con un escalamiento notable. En agosto de 2025, duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones, impuso aranceles a países que importan petróleo venezolano y reforzó sanciones económicas, con un enfoque adicional en el control migratorio y la contención de influencias extranjeras como China e Irán en la región. Estas medidas reflejan una continuidad de la política antiterrorista, pero con mayor agresividad frente a amenazas percibidas en la región.

En contraste, la situación en Brasil con Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, es distinta. El magistrado ha sido señalado por acciones controvertidas: censura en redes sociales, bloqueo de cuentas (incluyendo la plataforma X de Elon Musk) y persecución de figuras bolsonaristas acusadas de desinformación y amenazas a la democracia.

De momento, el enfoque de presión hacia Moraes no es respecto a vínculos con el narcotráfico, el terrorismo internacional o amenazas directas a la seguridad de Estados Unidos. Para que el país ofrezca una recompensa similar a la de Maduro, sería necesario demostrar a las autoridades lazos con delitos transnacionales que afecten su seguridad nacional. Sin esas evidencias, sus acciones se limitan al ámbito político interno de Brasil y no justifican una intervención similar a la de Venezuela.

En todo caso, si las pruebas existiesen ¿Cuáles son? ¿Entraría en el enfoque de la política antiterrorista estadounidense? Si fuesen reales estas pruebas ¿Estarían involucrado a otros miembros del STF o del gobierno?