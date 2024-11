En el marco de la victoria de Donald J. Trump, el presidente de la Argentina, Javier Milei, hizo un llamado en Miami para crear una alianza de países con los Estados Unidos, Italia e Israel y ser custodios del legado occidental. En concreto, Milei propone que estas naciones tengan fuertes lazos comerciales, diplomáticos, culturales y militares, así como también trae consigo la posibilidad de que en estos territorios se proteja la libertad de expresión, la libertad económica, la alternancia del poder y el sufragio

Giorgia Meloni, Donald J. Trump, Benjamín Netanyahu y Javier Milei gobiernan Italia, Estados Unidos, Israel y Argentina, respectivamente. Ellos no son socialistas, por lo que sus gestiones en la economía apuntan hacia el libre mercado o, respetando las diferencias entre cada contexto, con menos restricciones que los gobiernos de izquierda. Como resultado de esto, es más probable que la población los catalogue como buenas administraciones. La punta de lanza es la Argentina, que camina hacia una liberalización de la economía que de seguro será modelo para la humanidad, lo que es de profunda importancia porque será la demostración empírica más reciente de que las políticas económicas liberales son las más exitosas y beneficiosas para los ciudadanos. No hay evidencia empírica de gobiernos socialistas con sociedades prósperas.

En los países con más pobres, donde hay más inseguridad, altos niveles de atraso, también hay censura y los socialistas no tienen respeto por la libertad de expresión. Allí hay menos calidad de vida y la gente es menos feliz. En ese sentido, otro resultado posible es que los integrantes de la mencionada alianza sean refugio para los que huyen del socialismo en busca de una vida libre, donde puedan expresarse. En lugares donde no haya presos políticos y no se persiguen personas por sus ideas políticas: todos pueden existir y convivir.

En contraste con quienes antagonizan a la alianza están los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el continente americano, los cuales son aliados de los grupos extremistas islámicos en el Medio Oriente, así como los regímenes tiránicos de Eurasia. En ese eje no hay alternancia de poder: los rige un tirano.

Esas tiranías se basan en la violencia leninista, en contraposición con la alternancia de poder que tiene como fundamento el poder ciudadano que a través del voto castiga o premia a sus gobernantes. La alternancia del poder básicamente garantiza que el ciudadano pueda remover a los malos gobernantes o pueda reelegirlos si hacen bien su trabajo. Esto está asociado a la posibilidad de que existan sistemas electorales que sean transparentes y garanticen la voluntad de los ciudadanos. Es por ello que estos líderes se proponen la protección del sufragio. En los regímenes tiránicos, las elecciones son controladas para que se haga la voluntad de los tiranos y no la voluntad del pueblo.

Por todo esto, el llamado que hace el presidente Milei se propone refrescar el modelo democrático de gobiernos que garanticen la libertad como el mejor para la humanidad. Esto ayudará a que las fuerzas políticas de los países que no son gobernados por la derecha tengan mejores referentes para sus proyectos locales y, también, sumará a otros países que quieran ser parte de esta gran gesta por la preservación de Occidente y la existencia del hombre libre.