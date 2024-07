Em um encontro histórico na cidade de São Paulo, autoridades, líderes e representantes de movimentos políticos e sociais se reuniram para celebrar o primeiro aniversário do Foro do Brasil sob o lema “Cuidando da Nossa Casa Comum”. O encontro contrastou com a reunião em Honduras do Foro de São Paulo, resultando na “Declaração dos Bandeirantes”, um documento que captura o espírito dos debates e reflexões dos participantes e sela um compromisso entre todos eles com o Brasil e o Ocidente.

O evento destacou o compromisso unânime com a defesa da vida cristocêntrica como eixo essencial da vida individual e coletiva. Diante de desafios como o extremismo religioso e a ameaça do totalitarismo, foi ressaltada a importância da preservação dos valores cristãos e do combate às ideologias que ameaçam a liberdade religiosa e à vida desde a concepção.

Outro ponto crucial abordado foi a defesa inquestionável da liberdade de expressão como um dos pilares fundamentais da democracia. Os presentes se comprometeram a apoiar os esforços nacionais e internacionais para garantir esse direito fundamental, buscando responsabilizar aqueles que o atacam.

Além disso, o evento foi palco de um chamado à ação contra o crescente autoritarismo no país, incentivando a participação ativa dos cidadãos na vida política e eleitoral, promovendo a criação de 5570 diretorias municipais e 27 estaduais para fortalecer as instituições democráticas e ampliar a participação popular.

A questão da transparência nos processos eleitorais também foi abordada com firmeza. Nesse sentido, o compromisso com a contagem pública de votos foi afirmado como um elemento essencial para garantir a integridade e a legitimidade das eleições, reafirmando o direito dos cidadãos de eleger seus representantes de maneira justa e transparente.

Na frente econômica, o recente sucesso do governo argentino na revitalização de sua economia foi destacado como um modelo a ser seguido. Os participantes enfatizaram a importância da economia livre como uma solução para os desafios criados pelos governos revolucionários do Foro de São Paulo e sublinharam a necessidade de promover políticas que beneficiem todos os setores da sociedade.

Em uma nota de solidariedade internacional, o evento também expressou seu apoio ao povo venezuelano em sua luta pela liberdade, defendendo eleições livres e transparentes como uma etapa crucial para a restauração da democracia. Em particular, esse reconhecimento foi dado aos esforços da oposição que enfrentará o chavismo em 28 de julho em eleições que carecem de confiança e transparência. Além disso, os participantes reiteraram seu compromisso de formar alianças com organizações internacionais que compartilham aspirações comuns para um mundo livre e justo. A solidariedade foi estendida ao povo de Israel na luta contra o terrorismo e às vítimas das ditaduras do Foro de São Paulo em Cuba e na Nicarágua, enfatizando a necessidade de unidade e ação conjunta diante dos desafios compartilhados.

A reunião culminou com a criação do Centro de Estudos Ibero-Americanos, uma instituição dedicada a analisar e propor soluções para os desafios enfrentados pelas sociedades ibero-americanas. Esse centro será um local de encontro de especialistas e um espaço de formação permanente para os membros do Foro do Brasil e para os interessados em questões de Estado.