Espanhol.- Na sexta-feira, 28 de junho, o Foro do Brasil se reunirá com a participação de líderes da direita brasileira e também com delegações do Peru e do Equador que se juntaram à organização. O evento será realizado no Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a partir das 10h. O presidente da organização, Monsenhor Kelmon, que passou os últimos 12 meses montando diretorias e núcleos dessa organização dentro e fora do país, relatará os resultados de seu trabalho e levantará algumas questões para o debate político diante dos desafios organizacionais que a direita enfrenta na luta contra o comunismo.

Na mesma semana, o Foro de São Paulo também se reunirá em Tegucigalpa, Honduras, para reafirmar seu compromisso com o regime de Zelaya e reivindicar seu extremismo antifamília, anticristão, antilivre mercado e pró-islâmico, a legalização do tráfico de drogas e o enfraquecimento das democracias na região. A oposição hondurenha expressou seu descontentamento com essa nova reunião do órgão criado por Fidel Castro e Lula da Silva, rejeitando seu apoio às ditaduras da região e o uso de fundos públicos desse país para tais fins.

Em vista disso, o Foro do Brasil é visto como um método de organização política que promove o diálogo e a participação dos cidadãos na política. Em seu primeiro aniversário, sob o lema “cuidando da nossa casa comum”, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante, deverá conclamar a união das forças de direita em favor do projeto de lei que criminaliza o aborto, equiparando-o ao crime de homicídio. Outros deputados federais também estarão presentes como parte da união de esforços para defender as diretrizes da direita no Congresso Nacional: proteger a família, a liberdade, o Estado de Direito, o livre mercado, a segurança do cidadão e a fé.

Esse evento ocorrerá em meio a um contexto de censura promovido pelas autoridades do Supremo Tribunal Federal. Espera-se que seja denunciada a perseguição a líderes por criticarem as autoridades dos poderes públicos, bem como a existência de presos políticos no país e exilados por “delitos de opinião”. Vale ressaltar que o Congresso dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre as violações de direitos humanos no Brasil: o presidente do Subcomitê de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais, deputado Christopher H. Smith, enviou uma carta ao juiz Alexandre de Moraes pedindo explicações sobre as alegações públicas contra ele como autor de violações de direitos humanos e abuso de poder contra brasileiros que o criticaram e ao governo Lula.

Espera-se que nessa reunião do Foro do Brasil seja tomada uma posição aberta em relação ao apoio a uma agenda que democratize a contagem pública de votos nos processos eleitorais, bem como uma proposta concreta sobre o que a direita poderia fazer caso vença as próximas eleições municipais em outubro de 2024. Da mesma forma, representantes do Peru, Equador e Venezuela querem propor uma agenda de integração americana baseada na liberdade e na segurança da região, em contraste com a proposta de Pátria Grande do Foro de São Paulo, que beneficia o narcotráfico e oprime a população com controles econômicos e censura.