O Brasil tem desempenhado um papel significativo na história de Israel desde sua criação em 1948. Naquela época, o Brasil votou a favor do Plano de Partição da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas, o que permitiu a criação do Estado de Israel. Essa ação brasileira foi fundamental para o reconhecimento internacional do Estado judeu e a base de uma longa tradição diplomática de amizade entre os dois governos e seus povos.

Mas, apesar de tudo isso, o presidente Lula decidiu abandoná-la gradualmente em favor do apoio irrestrito ao Hamas e ao seu objetivo de criar um Estado palestino. Lula já havia feito uma declaração muito ofensiva contra os judeus, dizendo que suas ações em Gaza eram como o Holocausto e, em outra ocasião, disse que os judeus já haviam matado milhões de crianças palestinas como consequência da ofensiva israelense. Essas declarações, que estão fora de contato com a realidade e fora de qualquer estrutura lógica e diplomática, somam-se à sua decisão atual de retirar o embaixador do Brasil em Israel.

As ações do líder do PT encantam aqueles que estão na vanguarda de uma onda de antissemitismo global que busca atacar a visão judaico-cristã da existência, que contrasta com a visão de escravidão do homem promovida pelo extremismo islâmico. É por isso que o Hamas tem saudado consistentemente as ações de Lula, bem como as ações do presidente colombiano Gustavo Petro e do presidente espanhol Pedro Sanchez. Lula, Petro e Sanchez são porta-vozes do extremismo de esquerda que é temperado pelas ações cada vez mais radicais e tirânicas de Nicolás Maduro na Venezuela, Díaz Canel em Cuba e Daniel Ortega na Nicarágua.

Os manifestantes nas universidades dos EUA e nas ruas da Europa têm esses porta-vozes antijudaicos e anticristãos como seus principais pontos de referência. Eles querem mudar uma existência em que a vida, a liberdade e a propriedade de homens e mulheres são valorizadas igualmente, para uma existência governada pela Sharia. Em outras palavras, eles querem substituir a liberdade pela escravidão que a vontade totalitária dos tiranos significa.

O TPI emitiu um mandado de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas os líderes do Congresso dos EUA o convidaram formalmente para participar de uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e dos Senadores para ouvi-lo no Capitólio.

Nem Lula, nem Petro, nem Sanchez convidarão os líderes do Hamas para seus países para ouvi-los em seus respectivos parlamentos. Mas eles usarão todo o poder de seus ministérios das Relações Exteriores para promover o reconhecimento de um Estado palestino governado pelo Hamas. Eles também usarão todo o poder de mídia que possuem para posicionar sua verdade: Israel é opressor-fascista e a Palestina é a vítima. Além disso, as organizações políticas e sociais ao redor deles são apoiadas pelos governos para divulgar essa narrativa.

Não seria ruim para os esforços diplomáticos de Israel contar com seus aliados cristãos em todo o mundo, especialmente na América Latina. As pessoas e suas organizações sociais e políticas expressaram apoio às comunidades judaicas que foram cercadas pela esquerda radical pró-Hamas. No entanto, nesta época de guerras híbridas, é necessário que essa solidariedade possa ser transformada em um acúmulo de vitórias contra o mesmo inimigo de judeus e cristãos.

Ainda há tempo.