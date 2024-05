Há um processo de recomposição interna no chavismo com o objetivo de se manter como uma força política na sociedade venezuelana. É necessário enfatizar que esse esforço desse setor não tem o objetivo de “lavar a cara” aos olhos da sociedade, porque eles não reconhecem que são um grupo criminoso, que foram corruptos ou que fizeram algo errado em geral. Para o chavismo, a oligarquia mafiosa totalitária, a revolução é um bom projeto.

Eles sabem que são impopulares e que, por meio de eleições limpas, não têm chance de vencer a oposição liberal-conservadora que o povo hoje apoia fortemente. E, especialmente, aquela oposição que não é coletivista e não tem um comportamento corrupto em sua liderança que lhe permita moldá-la como bem entender. Essa, a verdadeira oposição, é a que derrotou a turma, o 22 de outubro de 2023, que por duas décadas manteve refém a voz da oposição, ou melhor, a personalidade política da oposição dentro e fora do país.

O chavismo está se vendo nesse espelho? Se Nicolás Maduro aceitar a derrota, quem representará a personalidade política do chavismo em nível nacional e internacional?

Tareck El Aissami tentou ser bem-sucedido nesse jogo. Junto com seu grupo de elite, ele propôs um jogo de abertura econômica que agradou Maduro na época e, de acordo com estudos econômicos, trouxe um “sopro de ar fresco” para a sociedade após o ano crítico de 2017. No entanto, o posicionamento desse grupo de poder dentro da estrutura da máfia avançou de forma desagradável para o conjunto, que viu vários de seus interesses em perigo: poucos se ajoelhariam diante da liderança do representante do extremismo islâmico na região. A desgraça bateu à sua porta e ele agora se encontra em um calabouço da tirania, com todos os que o cercam sofrendo as consequências em Mérida e Caracas.

Mas ele não foi o único a tentar fazer o chavismo sobreviver.

Sem ares conspiratórios, talvez com as lições aprendidas com o que aconteceu com Tareck, os irmãos Rodríguez estão propondo uma sucessão mais “civilizada”. Sendo do agrado de Maduro, embora isso não seja recíproco nem eterno, Delcy Eloína Rodríguez mantém o cargo de vice-presidente da República e Jorge Jesús Rodríguez tem o cargo de presidente da Assembleia Nacional. Ou seja, atualmente, de acordo com a Constituição, se algo acontecer a Maduro e ele não puder ser presidente, Delcy assume o cargo e, atrás dela, seu irmão assumiria se ela também não pudesse assumir. Isso é o que as Forças Armadas reconheceriam “dentro das 4 linhas da constituição” dentro da narrativa da tirania.

A família Rodriguez está fazendo um esforço em torno da elite venezuelana – que não é necessariamente e não precisa necessariamente ser chavista – para atingir seu objetivo. Na Venezuela, há famílias estabelecidas há muito tempo que sustentam a sociedade e que, tendo sobrevivido a governos e também ao chavismo, têm poder em suas palavras, além da riqueza material que possam possuir. Entre os chavistas, isso agrada a alguns ex-ministros e a alguns setores que se sentiram excluídos pelo que eles chamam de Madurismo. Rodríguez parece estar conseguindo reunir um grupo que parecia ter se dispersado, não para vencer, mas para um eventual cenário de sobrevivência.

O que é preocupante é o caráter totalitário que a personalidade política do chavismo teria com os Rodríguez. Eles não prometem abertura, diálogo, civilidade. O que eles prometem é revolução: censura, punição daqueles que não pensam como eles, privilégios, cotas de poder, corrupção, opulência. Os partidos social-democratas têm um papel importante a desempenhar aqui: tentar absorver o maior número possível de chavistas que abandonem a tirania. Tirá-los da agenda do ódio, fazê-los entender o caminho democrático, que a violência só leva à miséria e ao atraso, e torná-los parte de uma nova convivência social em que tenham a oportunidade de existir sem o medo de serem exterminados simplesmente por serem diferentes. O chavismo promove o extermínio do outro e todos nós estamos cansados disso, de um lado e de outro.

Felizmente, a política não é estática. Assim como o chavismo chegou ao poder varrendo todas as áreas de poder desde 1998, em uma eventual aceitação da derrota de Nicolás Maduro, a nova oposição deve agir da mesma forma e reduzir o chavismo ao mínimo, obviamente, por meios democráticos e civilizados. O país precisa ser refundado e um acordo social para uma nova convivência que levará ao desenvolvimento de todo o potencial que nossa casa comum, a Venezuela, tem.