Se estivéssemos em uma democracia na Venezuela, viveríamos as campanhas eleitorais com a maior civilidade e com aquele clima que se prevê antes do dia da eleição: saber que a mudança política ocorrerá em uma sociedade adulta que não precisa recorrer à violência para passar o poder de um grupo para outro. Isso é possível graças ao sufrágio baseado no princípio da publicidade que rege a contagem pública dos votos materiais que representam a vontade dos eleitores e, por esse fato, todos os participantes se tornam um no resultado obtido ao aceitá-lo conscientemente.

Mas a doutrina do chavismo é revolucionária, baseada na visão apresentada pelo criminoso russo Vladimir Ilyich Ulyanov (1870-1924), conhecido como Lênin: o poder é tomado pela força e os homens também são governados pela força. Ao contrário de outro criminoso comunista, o italiano Antonio Gramsci (1891-1937), que propôs a tomada do poder por meio da cultura, o chavismo está apostando em sua identidade leninista para permanecer no poder indefinidamente. Não quero que esqueçamos as duas últimas décadas de censura e perseguição ao livre pensamento em todos os níveis da sociedade venezuelana: as terríveis consequências sociais em termos econômicos e de convivência, bem como o número de vítimas de perseguição, tortura e prisão. Hoje, a semanas de uma eleição, para o chavismo, o aparato de censura e propaganda que construiu para manter seu poder não é suficiente; ele precisa de algo mais.

É por isso que eles precisam reforçar seu método político baseado na violência, o mesmo método que os mantém no poder há muito tempo. Independentemente da dor do povo e de seus inúmeros testemunhos, eles continuam a atacar os mais fracos em favor de sua oligarquia vaidosa e ostensiva.

Nesse sentido, encontramos o governador de Trujillo, o chavista Gerardo Márquez, dizendo à sua militância que eles deveriam atacar fisicamente Maria Corina Machado com intensidade, para não repetir suas palavras vulgares, caso ela visitasse aquele território novamente. O resultado foi que mais pessoas saíram às ruas para receber a líder da oposição anticomunista em sua recente visita.

A popularidade da oposição anticomunista é tão importante no momento que marca a campanha eleitoral do chavismo. Onde quer que Maria Corina Machado vá, o chavismo realiza um evento paralelo para ela. Enquanto Machado não usa recursos e usa a popularidade local, o chavismo mobiliza o mesmo grupo de pessoas em um grande número de ônibus em todo o país, para também mostrar que tem “apoio”. Nesses eventos, o criminoso Diosdado Cabello insistiu várias vezes: “não deixaremos o poder de qualquer jeito”.

De acordo com Lênin, sua revolução foi “um poder que se baseia diretamente na violência e não é limitado por nenhuma lei” e, portanto, “a ditadura revolucionária do proletariado é um poder conquistado e mantido por meio da violência exercida pelo proletariado sobre a burguesia, um poder não limitado por nenhuma lei” [1]. O discurso de Cabello reforça o padrão chavista de exercer a violência a todo custo e também de permanecer no poder, custe o que custar.

É por isso que a eleição de 28 de julho não é a coisa mais importante nesse processo de libertação do povo venezuelano. A eleição é um meio para a liberdade. Tudo o que aconteceu leva o chavismo a ser mais radical e criminoso, sem manter as formas que tanto manteve com uma falsa oposição que o apoiou.

A virtude da nova oposição é que ela rompeu os limites impostos a ela pelo chavismo por meio da corrupção. Para estabelecer novos limites, ela agora precisa aumentar seus incentivos, e eles não existem se não for por meio da violência. Portanto, essa luta é existencial para a oligarquia chavista e ela sacrificará seus próprios súditos sem pensar nisso.

A oligarquia chavista é limitada e, quanto mais o tempo passa, mais ela não aumenta seu número, pelo contrário. Enquanto eles apostam em sua agenda leninista, a oposição poderia continuar a organizar essa grande popularidade da identidade patriótica que renasce ao redescobrir suas raízes identitárias: o amor pela Venezuela, sua fé em Deus, o valor da família e a paz e a prosperidade como anseios comuns entre as diversidades. Isso criaria mais incentivos para facilitar o desmoronamento da oligarquia até que ela não possa mais exercer o poder.

[1] Vladímir Ilích Lenin. La revolución proletaria y el renegado Kautsky. Madri, Fundação Federico Engels, 2007, p. 16.